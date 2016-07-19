Çağla Şikel'den "Darbe girişimine neden sessiz kaldın" diyenlere: Ulan biz insan değil miyiz?

Manken Çağla Şikel, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak kendisini "sessiz kalmakla" eleştiren takipçilerine tepki gösterdi. Şikel, "Ulan biz insan değil miyiz? O jetler sadece senin tependen mi geçti?" diye sordu.

"Benim ailem çoluğum çocuğum yok mu? Benim nefesim kesilmedi mi? Ben o patlamalarla yerimden hoplamadım mı, yan gelip yattım mı? Çocuklarım yanımda değildi diye sevineyim mi üzüleyim mi, şükür mü edeyim bir başıma? Ben düşmedim mi, ekmek makarna peşine?" ifadesini kullanan Şikel, "Dolabıma bakmadım mı, neyim var neyim yok diye? Yarın nasıl bir ülkeye uyanacağız endişesi yaşamadım mı? Ben insan değil miyim, illa size açıklama yapmak zorunda mıyım?" diye yazdı.

Çağla Şikel'in Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"O jet sadece senin tependen mi geçti, o ezanları sadece sen mi duydun, benim ailem çoluğum çocuğum yok mu' diye isyan eden Şikel şöyle devam etti: 'Sustum sustum ama dayanamadım… Huyum kurusun bir yerde patlıyorum. Birkaç gündür abuk sabuk yazan vatandaşlara sözüm! Siz ki insanları ünlü veya halk veyahut da polis ya da asker diye ayıransınız, bana mı ya da bize mi hesap soruyorsunuz? İyi ki tanınmışız iyi ki televizyona çıkıyoruz, ulan biz insan değil miyiz? O jet sadece senin tependen mi geçti? O ezanları sadece sen mi duydun? Benim ailem çoluğum çocuğum yok mu? Benim nefesim kesilmedi mi? Ben o patlamalarla yerimden hoplamadım mı, yan gelip yattım mı? Çocuklarım yanımda değildi diye sevineyim mi üzüleyim mi, şükür mü edeyim bir başıma? Ben düşmedim mi, ekmek makarna peşine? Dolabıma bakmadım mı, neyim var neyim yok diye? Yarın nasıl bir ülkeye uyanacağız endişesi yaşamadım mı? Ben insan değil miyim, illa size açıklama yapmak zorunda mıyım? Size ne benim tarafımdan, tarafsızlığımdan? Önce insan olun oturun bana veya ünlülere çemkireceğinize dua edin ülkemiz için hayatını kaybeden insanlar için! Ha bir de af dileyin haklarını yediğiniz, insanlıklarını bilip bilmeden sorguladıklarınız için"