Cabas'tan Altaylı'ya: Yaptığını midem kaldırsaydı GQ'da devam ederdim

GQ Türkiye dergisinin eski Genel Yayın Yönetmeni'nın kendisinin NTV'den ayrılma sürecine ilişkin sözlerine Twitter'dan cevap verdi. Cabas paylaştığı mesajlarda, "eğer senin yaptığının yarısını yapmayı midem kaldırsaydı, ömrümün sonuna kadar GQ'yu da yönetirdim" dedi.

Fatih Altaylı, kendisine ait ses kayıtları hakkında yaptığı açıklamalarda, kendisine yöneltilen "neden direnmedin" suçlamalarına yönelik olarak Mirgün Cabas'ın NTV'den ayrılma sürecini örenk göstermiş, "Türkiye’deki medyaya baskı ortaya çıktı. Mirgün Cabas gibi yalan mı söyleyeyim? Mirgün’ün ayrılma sebebini sen de biliyorsun ben de biliyorum. Mirgün, Ruşen NTV’de program yapıyordu. Bir gecede görevden alındılar. İstifa mı ettiler? Motosiklet üstünde Türkiye turu yaptı. GQ Dergisi’nin başına getirildi. Sonra ayrıldı. Ben şimdi desem ki ben artık Habertürk’te yeme içme mevzusu yazacağım desem bu istifa mı olur?" demişti.

Mirgün Cabas, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Altaylı'nın sözlerine şöyle karşılık verdi:

Eğer üzerinde baskı varsa, kendini kullandırtma. ya da bize, burada bulunmam sizin için nimettir ben gidersem, kötüsü gelir deme.

Kötüsü gelsin, görelim. herkes de o kuruma artık o yeni gelen adamın yönettiği kurum diye baksın. sen bu işe paravan olma.

Baskıları göğüslüyorum dediğin şey, gerçekleri eğip bükmek, sağlık bakanlığına basın müşavirliği yapmak. bir de üzerine teşekkür bekliyor..

Evet yaptığın haberin açıklamasını bakana yapmak zorunda kalabilirsin. ama bakanlık adına habere mazeret hazırlamak da senin işin mi?

Fatih, eğer ben senin performansını gösterseydim sonsuza kadar ntv'nin yayın yönetmeni olurdum.. beni kötü habercilikten almadılar görevden.

Eğer senin yaptığının yarısını yapmayı midem kaldırsaydı, ömrümün sonuna kadar GQ'yu da yönetirdim..

"Ses kaydıma montaj yapıldı" diyen adam, işimden istifa ettim diye bana samimiyetsiz diyor... işte bu yüzden sabaha kadar konuş Fatih..

