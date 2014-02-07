Fatih Altaylı: Kasetler montaj; yöneticilikte tamam der, geçiştirirsin

HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Konsensus şirketinin yaptığı kamuoyu anketinin sonuçlarını AKP lehine değiştirdiği iddialarını yalanladı. Altaylı, iddiaya neden olan BİM marketler zincirinin kurucu ortaklarından olan ve daha sonra Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Faruk Saraç ile telefon görüşmesini yalanlamazken “kasedin montajlandığını” öne sürdü.

Sosyal medya ve haberlere yansıyan kayıtlara göre, Saraç’ın “MHP’ninkini alıp oraya koyun” sözleri üzerine Altaylı, “İşte biz kararsızlardan biraz aktırırım, biraz MHP’den aktartırım falan, manipülasyon yapıyım” dedi.

Altaylı, kayıtların aktarıldığı Artı 1 TV’de yayınlanan Mirgün Cabas’ın programına telefonla bağlanarak “kasedin montajlandığını” söyledikten sonra “kefil olamam” dediği Fatih Saraç için “Böyle bir şey söylemişse bile biz müdahale etmemişiz zaten”dedi.

Altaylı, “Yöneticilikte ‘hayır yapamam’ üslubu olmadığını” öne sürdü. Altaylı, konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

“Bu bile rahatsızlık yaratmış anladığım kadarıyla barış süreci açısından. Bunun için bir talepte bulunulmuş. Bizde yapmamışız. Telefonda ‘Yaparız, yaparız, ben bir araştırmacıyla konuşayım’ diyorum. ‘Hayır, yapmam, elleyemezsin’ gibi bir üslup yok yöneticilikte. Bu bekara karı boşamak gibi. Dışarıda birisi bunu söyleyebilir. Ama benim oturduğum gibi bir koltukta oturduğun zaman birisine bakarız deyip geçiştirirsin. Bu iş böyledir. Sen hiç yapmadın mı abi aynı şeyi? ‘Tamam patron, bakarız’ veya ‘Abi idare ederiz’ dersin, sonra bildiğini okursun.”

Konuşmasının devamında “Konsensus’unkiler dışında hiçbir anketi yayımlamadıklarını” belirten Altaylı, anketleri “para vererek yaptırdıkları”nın altını çizdi ve ilgili anketi de aynen yayımladıklarını söyledi.

Konsensus şirketinin sahibi Murat Sarı da aynı programa bağlanarak, telefon görüşmeleri hakkında "Bizim dışımızda bir olay” dedi ve konuşmaların “lafta kaldığını” savundu. “Bana talep gelmedi” diyen Sarı, anket sonuçlarına dair “HaberTürk'te yayınlanan sonuçlarda manipülasyon yok" ifadesini kullandı.

Artı 1 TV’ye konuşan Fatih Altaylı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Montajlanmış kasetlerle, bağlarından koparılmış konuşmalar ortaya sürmek hoş değil.

Telefonlarının dinlendiğini yıllardır bilen birisi olarak böyle bir durumda olmam söz konusu değil. Bir ses kasedini montajlandığında tamamen farklı anlamlar çıkarmak mümkün.”

'Fatih Saraç söylemişse bile biz yapmamışız zaten'

“BDP'deki düşüş çok fazla, dedim (Konsensus şirketinin sahibi) Murat Sarı'ya, o da, ‘Bakayım, döneyim’ dedi. Daha sonra döndü, dedi ki, ‘Çalışmamızda bir sorun yok’ dedi. Daha sonra biz de anketi aynen yayınladık. MHP'de de yükseliş, o ankette de kabak gibi görülüyor. Daha sonra AKP'de 6 puanık düşüş vardı. 54'ten 48'e düştü. Fatih Saraç'ın kime ne dediğini bilemem. Ben ona kefil olamam. Anket yayınlandı ve o rakamlar ortada. Fatih Saraç böyle bir şey söylemişse bile biz müdahale etmemişiz zaten.”

'Tarafsız olmanın bedelini ödüyoruz'

“Bu kavgada tarafsız olmanın bedelini yiyoruz. İki taraftan da olmayınca iki tarafın da hedefi haline geliyoruz. Herkes onlardan birisinin yanında olmanızı istiyor. Biz bu kavgayı üzülerek izliyoruz. Haftalardır yazdıklarım ortada, benim kadar bu yüzden fırça yiyen başka bir gazete var mıdır? Başbakan'ın uçağına binemeyen, yasaklı olan benim.”

“Zaman zaman gazetecilerden talepler olur ve bu talepler geçiştirilir. Önemli olan gazeteye neyi koyduğundur. O zaman Konsensus ne anket sonucunu çıkartıp koyarsa biz onu gazeteye koyuyoruz. Murat Sarı'nın bana defalarca teşekkürü var. Hiç bir anketimize müdahale etmediğiniz için. Biz hiç bir şeyde oynamadık. Oynamamız söz konusu olamaz. Anketlere baktığınızda BDP'deki düşüş kabak gibi ortada. Ben bu meslekte 30 yıldır bilgi topluyorum.”

“Ben mesleğimi hala en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yarınki yazımda her şeyi anlattım. Ben o gazeteyi yöneten isimim. Ben bir siyasetçiyle konuşup tamam demedim. Bugün Türk medyasından kim çok memnun? Sadece hükümet karşıtı olanlardan bahsetmiyorum. Hükümetin yanında olanlar da rahatsız. Bunun montajlanması beni üzdü.”

‘Konsensus’a cebimizden para vererek anket yaptırıyoruz’

“Bütün gazeteciler her gün patronlarımızla siyasetçilerle didişerek bu işi yapıyoruz.

BDP'deki düşüşle ilgili bir talep var ve biz de bakarız demişiz. Ama kayıtları kesip birleştirmişler. Bu gazetenin namuslarından bir tanesidir bu anketler. Tamamı doğru çıktı. 2011 seçimlerinde yaptık doğru çıktı. Manipülasyon denildi ama her seferinde tamamı doğru çıktı. Bu sadece bizim değil Murat Sarı'nın da namusudur. En son ben az düşmüş dedim, ‘Kusura bakma’ dedi.”

“Son seçimlerden önce Murat bize bir anket getirdi, bu seçimde AK Parti'nin bu oyu alması mümkün değil, dedim. Ve nitekim Murat'ın verdiği anket sonuna kadar doğru çıktı. Biz bugüne kadar Murat Sarı'nın dışındaki hiç bir anketi yayınlamadık. Cebimizden para vererek anket yaptırıyoruz.”

'Rıza Sarraf haberini ilk biz yaptık'

“Biz eğer bir taraf olsak geçtiğimiz günlerde birtakım kişilerin mallarına yapılan tedbir kararını nasıl haber yapabilirdik. Daha kimse bilmezken Rıza Sarraf haberleri HaberTürk’te yayınlandı. Eğer ürün ortada taş gibi duruyorsa onu vereceksiniz.

Herkes bizi kendi yanlarına çekmeye çalışıyor. İnatla biz hiç kimseye gitmiyoruz. 2007 yılında benim başında bulunduğum gazeteye el konuldu. Halka arza hazırlanan bir gazeteye el konuldu sahte belgeyle. Kimse niye ağzını açıp bir şey söylemiyor. Çünkü orada herkes sustu.”

“Türk medyasının durumu ne kadar vahimse benim durumum da o kadar vahim. Bazı yerde olmak bazı yerde olmamaktan daha iyidir. Beni hala orada tutmaları da grup açısından önemlidir.”