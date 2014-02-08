Erdoğan Habertürk'te Bahçeli'nin konuşmasının yayınını da durdurmuş!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Gezi Parkı sürecinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin altyazı olarak ekrandan geçirilmesine (KJ) müdahale ettikten sonra basın toplantısının yayınını durdurduğu da ortaya çıktı. Halk TV'de duyurulan görüşmeye göre, Habertürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç'ı telefonla arayan Erdoğan, "Fatih sen izliyor musun şu andaki basın açıklamasını? Fatih siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya" diyor. Saraç'ın, bütün partilerin grup toplantılarını yayınladıklarını söylemesi üzerine Erdoğan "Olur mu canım? Mecbur musunuz böyle bir şeyi vermeye? Bu ne biçim iş ya! Vay anasını ya" karşılığını veriyor. Erdoğan'a, Bahçeli'nin konuşmasının yayını için "Anlaşıldı efendim. Hemen kestiriyorum. Özür dilerim" diyen Saraç, kanalı arayarak yayını durdurma talimatı veriyor. Saraç, daha sonra Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı arayarak "yayını durdurduğunu, tekrar özür dilediğini iletmesini" istiyor ve "Büyüğümüz üzülmesin. O üzülünce ben üzülüyorum" diye konuşuyor.

MHP milletvekillerinin TBMM'de açıkladığı, Halk TV'de haber verilen ve sosyal medyada yayılan Başbakan Erdoğan ile Fatih Saraç ve Saraç ile Oğuz Usluer, Saraç ve Bilal Erdoğan arasında 14 Temmuz 2013'te geçtiği belirtilen görüşmeler şöyle:

Erdoğan: Fatih sen izliyor musun şu andaki basın açıklamasını (Devlet Bahçeli’nin basın toplantısı)

M. Fatih Saraç: Efendim şu anda evdeyim ben, bir dakika dışarıda şeyin mi diyorsunuz Habertük’teki mi?

Erdoğan: Evet

M. Fatih Saraç: Yok efendim şimdi açtım

Erdoğan: Yaa adam…

M. Fatih Saraç: Bitirir…

Erdoğan: Fatih yani siz varya ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya! Adam şu anda sanki Türkiyue batmış, bitmiş, tamamen elden çıkmış.. böyle bir manifesto açıklıyor ve bunu tam tam olarakta canlı yayın olarak veriyor ya

M. Fatih Saraç: Şimdi iki üç dakikaya kestiriyorum efendim tamam

Erdoğan: Bu ne biçim iş ya ama yeni başlamadı

M. Fatih Saraç: Ama efendim

Erdoğan: 15-20 dakika oldu, 25 dakika oldu ya

M. Fatih Saraç: Tamam efendim şimdi kestiriyorum söylüyorum tamam

Erdoğan: Rezillik ya böyle bir şey olur mu ya adam küfür ediyor bize yan baştan beri küfür ediyor

M. Fatih Saraç: Bütün siyasi partilerin işte grup olanların açıklamalarını verelim diyerek önden bir kayda alalım diye

Erdoğan: Olur mu canım niye öyle bir kaydı olacak ki mecbur musun öyle birşey vermeniz. Ya şu adamın yaptıkalrına bak ya sanki ülke batmış bitmiş gitmiş elden

M. Fatih Saraç: Tamam efendim

Erdoğan: Tamamen vatan hainleri el koymuşlar ülkeye biz vatan hainleri ile işbirliği içindeyiz yenilir yutulur bir basın toplantısı değil yani

M. Fatih Saraç: Anlaşılmıştır efendim

Erdoğan: Vay anasını ya…

M. Fatih Saraç: Hemen kestiriyorum efendim. Özür dilerim efendim

M. Fatih Saraç Erdoğan’la görüşmesinden sonra kanal yöneticisi Oğuz Usluer’e talimat veriyor

Oğuz Usluer: Efendim Fatih bey

M. Fatih Saraç: Oğuz ya bizden başka MHP Genel Başkanı’nın basın topantısını naklen veren olmamış, çok üzüldü millet ya

Oğuz Usluer: Yani NTV, CNN ve TRT…

M. Fatih Saraç: Onlar kesmişler

Oğuz Usluer: Yoo kesmediler Fatih bey

M. Fatih Saraç: TRT verdi mi?

Oğuz Usluer: Tabi TRT de verdi, ee NTV’de verdi, CNN’de verdi

M. Fatih Saraç: Ama biz uzun uzun verdik

Oğuz Usluer: Hayır hepimiz aynı sürede verdik, CNN biraz geç girdi geç çıktı, hani belki 2 dakika fazla vermişimdir. Ee süreden kaynaklı bir durumdan dolayı yani maksimum 2 dakikadır çünkü 12 bloğu oldu için…

M. Fatih Saraç: TRT verdi mi?

Oğuz Usluer: Tabi tabi verdi TRT de verdi. TRT de verdi. Ee bir kısmında A Haber’de girdi. Eee zaten şu an devam ediyor baştan sona vermedik en başını da vermedik devam ediyor. O Anayasa’yla , çözüm süreci ile ilgili kısımları verdik. Anayasa’yı tamamını verdik, çözüm kısmınıda eee bir kısmını verdik. Yani çözüm süreciyle ilgili kısmıyla bir kısmını verdik, tamamını vermedik yani daha devam ediyor zaten.

M. Fatih Saraç: Gözünü seveyim biz vermeyelim tamam. Direk birisi aradı üzüldüğünü söyledi tamam.

Oğuz Usluer’le görüşmesinin ardından Bilal Erdoğan’ı arayan M. Fatih Saraç’ın diyalogları şöyle:

M. Fatih Saraç: Bilalciğim nasılsın?

Bilal Erdoğan: Sağol abi siz nasılsınız?

M. Fatih Saraç: Müsait misin?

Bilal Erdoğan: Buyur abi

M. Fatih Saraç: Eee şimdi ee büyüğüm aradı da..

Bilal Erdoğan: Hıh..

M. Fatih Saraç: Bahçeli’ylen ilgili bişey naklen veriyorsunuz dedi kestirdim onuda. Ya sen bi şekilde söylersin TRT verince biz veriyoruz, TRT vermeyince vermiyoruz

Bilal Erdoğan: Hıııh..

M. Fatih Saraç: Yani TRT verince, TRT girmiş, A Haber girmiş. Büyüğümde bizi seyrediyormuş herhalde bizden yakaladı, ben hemen anında kestirdim, ama önemli olan yani onun üzülmemesi için üzüldüm diyor ben çok üzülüyorum, üzülmesin.

Bilal Erdoğan: Hı hıı

M. Fatih Saraç: TRT verince biz veriyoruz. TRT’yi koyduk önümüze, TRT’nin naklen yayın yaptığı her şeyi ona göre veriyoruz.

Bilal Erdoğan: Anladım

M. Fatih Saraç: Orası şaşırtınca tabi bizimkiler şaşırmışlar, hakkını helal et kusura bakma

Bilal Erdoğan: Estağfirullah abi estağfirullah hadi selametle