ByLock yazılımcısı olduğu ileri sürülen Taşkın tutuklandı

Darbe girişiminden suçlanan Fethullah Gülen'in cemaatinin haberleşme için kullandığı iddia ettiği ByLock programının yazılımcısı olduğu ileri sürülen Yard. Doç. İhsan Taşkın tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Taşkın, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ByLock programına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ByLock programının yazılımcısı olduğu belirlendiği iddia edilerek İhsan Taşkın gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin TÜBİTAK'ta uzman araştırmacı olarak çalıştığı, daha sonra Marmara Üniversitesi'ne yardımcı doçent kadrosuyla atandığı, buradan da darbe girişiminin ardından görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. TÜBİTAK'taki görevinde kriptoloji konusunda özel yeteneklere sahip üst düzey görevde bulunan şüphelinin, bu konuda devlet sırrı niteliğinde çok sayıda projede çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin, iş yerinde 'FETÖ'nün "sohbet abiliği"ni yaptığı, TÜBİTAK'taki personelle ilgili bilgi topladığı, FETÖ'den firari olarak aranan Şerif Ali Tekalan, Hayrettin Bahşi ve Yahya Serin ile bir dönem birlikte kaldıkları ileri sürüldü.