Karar: MİT ByLock'taki isimlerin tamamını deşifre etti; operasyon sırası Eagle'da

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), darbe girişiminin planlayıcı olduğu ileri sürülen askerlerin kullandığı mesajlaşma programı Bylock’taki isim ve kayıtların tamamının deşifre ettiği ileri sürüldü. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, MİT 'hava imamı' firari Adil Öksüz gibi üst düzey 'FETÖ’cü olduğu ileri sürülen kişişlerin kayıtlarının bulunduğu Eagle’ı incelemeye alacak.

Eagle'la ilgili iddiaların bulunduğu Karar'da yer alan haber şöyle:

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MİT’in deşifre ettiği Bylock programındaki kayıtlar operasyonlar ve ihraçlarda belirleyici oldu. Haberleşme programını kullanan ya da kayıtlarda adı gecen binlerce FETÖ üyesi ya tutuklandı ya da ihraç edildi. Mayıs’ta başlayan ve istihbarat tekniği açısından örneği olmayan Bylock operasyonu tamamlandı.

MİT, örgütün Bylocak’tan sonra kullanmaya başladığı Eagle üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Karar’ın ulaştığı bilgilere göre FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin kayıtları ise bu programda. FETÖ’nün Mayıs ayından sonra kullanmaya başladığı Eagle da büyük oranda çözüldü. Eagle’ın ilk şifresinin kırıldığı ve ulaşılan isimlerden bir kısmının soruşturma makamları ve ilgili kurumlarla paylaşıldığı belirtildi. Eagle’dan gelen bilgilerle FETÖ üyesi vali, kaymakam, emniyet imamı gibi bürokratlara operasyonların yapıldığı belirtildi. Bylock’un kullanıcı sayısının 150-180 bin arasında olduğu belirlenmişti. Birden fazla şifre kullanılan mesajlaşma programında her bir şifrenin kırılmasıyla yüzlerce isme ulaşıldı. Ancak Eagle’da daha fazla kripto ve şifre uygulanması nedeniyle kimler tarafından kullanıldığının tespit edilmesi fazla zaman aldı.

Eagle operasyonları yakın

Örgütün Bylock’tan çok daha güvenli olduğunu düşündüğü Eagle’da FETÖ’nün üst düzey imamlarının bulunduğu kaydediliyor. Eagle operasyonunun Bylock’tan daha kritik öneme sahip olmasının nedeni ise FETÖ’nün siyasi kanadı gibi bugüne kadar ulaşılamayan isimlerin bu mesajlaşma programında bulunabileceği değerlendirmesi. Eagle’ın tamamen deşifre edilmesiyle, TSK imamı Adil Öksüz gibi üst seviye imamlar ve örgüt yöneticilerine ulaşılması bekleniyor. Öte yandan özellikle siyasette yer alan hücrelerinin de ortaya çıkarabileceği belirtiliyor. Bugüne kadar elde edilen belgeler ve ifadelerde siyasi bir isim tespiti yapılamamıştı.

Ankara Başsavcılığı kaynakları siyasilerin bulunduğu diğital verilerin şifreleri olduğu ve henüz açılamadığını bildirmişti. O dijital veriler arasında Eagle programının da yer aldığı ifade ediliyor.

Bilgiler buradan sızdırıldı

Samsun’daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgütün “emniyet imamı” öğretmen M.T. ifadesinde, grubundaki polis amirlerine, FETÖ’ye yapılacak operasyon ya da örgütü ilgilendiren bilgiler gelmesi halinde “Eagle” üzerinden bilgi vermeleri uyarısında bulunulduğunu bildirdi. Örgüt, Eagle haberleşmeleri sayesinde operasyonların haberini önceden paralel polislerden aldı.

Hakan Şükür 'turuncu' listede

Darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin tespitinde önemli bir kriter olarak görülen ByLock uygulamasına ilişkin çalışmalar devam ederken, MİT tarafından hazırlanan listede yer alan isimler de gün ışığına çıkıyor. Eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür’ün de ByLock uygulamasını aktif olarak kullananlar arasında bulunduğu öğrenildi. MİT tarafından hazırlanan ve aktif kullanım durumuna göre, “kırmızı”, “turuncu” ve “mavi” şeklinde renk gruplarına ayrılarak hazırlanan listede Şükür’ün adı, “programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların” bulunduğu “turuncu” kategoride yer alıyor.