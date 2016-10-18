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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Hakan Şükür, ByLock kullananların yer aldığı listede 'turuncu' kategoride" iddiası

ByLock'un kullanıcıları aktiflik durumlarına göre üç kategoriye ayrıldı

18 Ekim 2016 22:24

Eski milletvekili Hakan Şükür'ün, ‘FETÖ’ üyelerinin haberleşmek amacıyla kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı iddia edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ mensuplarının tespitinde önemli bir kriter olarak görülen ByLock uygulamasına ilişkin çalışmalar devam ederken, MİT tarafından hazırlanan listede yer alan isimler de gün ışığına çıkıyor.

Eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'ün de ByLock uygulamasını aktif olarak kullananlar arasında bulunduğu iddia edildi.

Uygulamanın MİT tarafından deşifre edilmesinin ardından hazırlanan ve aktif kullanım durumuna göre, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılarak hazırlanan listede Şükür'ün adı, "programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların" bulunduğu "turuncu" kategoride yer aldığı iddia ediliyor.

Söz konusu listede "kırmızı" kategoride programı indiren ve çok yoğun kullanan, "mavi" kategoride ise programı indirip az kullanan kişiler bulunuyor.

17-25 Aralık süreci öncesinde AK Parti'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak TBMM'de yer alan Şükür'ün, 19 Kasım 2015'te Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıktığı belirlenmişti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine gittiği tespit edilen Şükür, "kaçtığı" yönündeki iddialar üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "spor akademisi kurmak için ABD'ye geldiğini" ifade etmişti

 

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