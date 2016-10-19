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15 Temmuz Darbe Girişimi

Isparta'daki ByLock operasyonunda 5 kişi gözaltında

"Bylock" kullandığı belirlenen 4'ü kamu personeli, 5 kişi gözaltına alındı

19 Ekim 2016 00:19

Isparta'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock'u kullandığı belirlenen 4'ü kamu görevlisi 5 kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgeye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişimine ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandığı kriptolu mesajlaşma sistemi "Bylock"u kullandığı belirlenen 4'ü kamu personeli, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

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