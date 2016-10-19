Isparta'daki ByLock operasyonunda 5 kişi gözaltında

Isparta'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock'u kullandığı belirlenen 4'ü kamu görevlisi 5 kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgeye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, darbe girişimine ilişkin soruşturmalar sürdürülüyor.



Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandığı kriptolu mesajlaşma sistemi "Bylock"u kullandığı belirlenen 4'ü kamu personeli, 5 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.