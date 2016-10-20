T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakan Şükür'den ByLock açıklaması

Hakan Şükür'ün ByLock kullanıcıların yer aldığı listede 'aktif ' kullanıcıları temsil eden 'turuncu' kategoride yer aldığı iddia edilmişti

20 Ekim 2016 02:13

Eski milletvekili Hakan Şükür, cemaat üyelerinin kullandığı, gizli yazışma programı ByLock'u kullandığı iddialarını reddetti.

2015'te ABD'ye taşınan Şükür, twitter üzerinden dün medyaya yansıyan iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Şükür Twitter hesabından, "Böyle bir uygulamayı bu iddialar ortaya çıkınca gördüm ve duydum ve kesinlikle de kullanmadım. Kamuoyuna duyurulur.." diye yazdı.

AA'nın dün geçtiği haberde MİT tarafından deşifre edilmesinin ardından hazırlanan ve aktif kullanım durumuna göre, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılarak hazırlanan listede Şükür'ün adı, "programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların" bulunduğu "turuncu" kategoride yer alıyordu.

Söz konusu listede "kırmızı" kategoride programı indiren ve çok yoğun kullanan, "mavi" kategoride ise programı indirip az kullanan kişiler bulunuyor.

ETİKETLER

hakan şükür15 temmuzfethullah gülenbylockmitturuncu kategori

İlgili Haberler

"Hakan Şükür, ByLock kullananların yer aldığı listede 'turuncu' kategoride" iddiası

ByLock'un kullanıcıları aktiflik durumlarına göre üç kategoriye ayrıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24