Hakan Şükür'den ByLock açıklaması

Eski milletvekili Hakan Şükür, cemaat üyelerinin kullandığı, gizli yazışma programı ByLock'u kullandığı iddialarını reddetti.

2015'te ABD'ye taşınan Şükür, twitter üzerinden dün medyaya yansıyan iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Şükür Twitter hesabından, "Böyle bir uygulamayı bu iddialar ortaya çıkınca gördüm ve duydum ve kesinlikle de kullanmadım. Kamuoyuna duyurulur.." diye yazdı.

AA'nın dün geçtiği haberde MİT tarafından deşifre edilmesinin ardından hazırlanan ve aktif kullanım durumuna göre, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılarak hazırlanan listede Şükür'ün adı, "programı indiren ve normal yoğunlukta kullananların" bulunduğu "turuncu" kategoride yer alıyordu.

Söz konusu listede "kırmızı" kategoride programı indiren ve çok yoğun kullanan, "mavi" kategoride ise programı indirip az kullanan kişiler bulunuyor.