Buzlar erimiş; Bahçeli ve Türkeş arasında Meclis'te samimi görüntüler

MHP yönetiminin kararına uymayarak geçen dönem seçim hükümetinde başbakan yardımcılığı görevini alan ve ardından MHP’den AKP’ye katılan Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında dün gece yapılan dokunulmazlık oylamalarında samimi görüntüler yaşandı.

Al Jazeera Türk’ün yayımladığı görüntüde, Türkeş MHP liderine gülerek eğiliyor ve eline dokunuyor. Bu harekete Devlet Bahçeli'nin de içten gülerek yanıt verdiği görülüyor.

Bahçeli, 1 Kasım seçimleri sonrası AKP'ye transfer olan Tuğrul Türkeş hakkında yaptığı açıklamada, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Bilmem anlatabildim mi?" ifadelerini kullanmıştı.

“Babamın partisi”

Türkeş ise, Başbakan Yardımcılığı görevini kabul etmesinin ardından o milletvekili olduğu MHP’den ihraç edileceğine ilişkin tartışmalara “MHP benim babamın partisidir, MHP benim için tektir. Milliyetçi hareket her şeyimdir. Beni partiden atmaya kimsenin gücü yetmez” yanıtını vermişti.