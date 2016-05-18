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Politika

Buzlar erimiş; Bahçeli ve Türkeş arasında Meclis'te samimi görüntüler

Bahçeli, AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş hakkında yaptığı açıklamada, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder?" demişti

Fotoğraf: Al Jazeera Türk

18 Mayıs 2016 07:38

MHP yönetiminin kararına uymayarak geçen dönem seçim hükümetinde başbakan yardımcılığı görevini alan ve ardından MHP’den AKP’ye katılan Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında dün gece yapılan dokunulmazlık oylamalarında  samimi görüntüler yaşandı.

Al Jazeera Türk’ün yayımladığı görüntüde, Türkeş MHP liderine gülerek eğiliyor ve eline dokunuyor. Bu harekete Devlet Bahçeli'nin de içten gülerek yanıt verdiği görülüyor.

Bahçeli, 1 Kasım seçimleri sonrası AKP'ye transfer olan Tuğrul Türkeş hakkında yaptığı açıklamada, "Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır, bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Bilmem anlatabildim mi?" ifadelerini kullanmıştı.    

 

“Babamın partisi”

 

Türkeş ise, Başbakan Yardımcılığı görevini kabul etmesinin ardından o milletvekili olduğu MHP’den  ihraç edileceğine ilişkin tartışmalara “MHP benim babamın partisidir, MHP benim için tektir. Milliyetçi hareket her şeyimdir. Beni partiden atmaya kimsenin gücü yetmez” yanıtını vermişti.

 

 

 

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