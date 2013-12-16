Buz tutan eşeklere kaloriferli ahır

Şanlıurfa Siverek'te donmak üzereyken bulunan eşekler, bir işadamının girişimiyle Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki bir çiftliğe getirildi. Eşekler, kaloriferli ahırlarda barındırılacak.

Siverek ilçesinde terk edildikleri kırsalda donmak üzereyken bulunan 5 eşek, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki çiftliğe getirildi.

İşadamı Cevat Korkmaz'ın girişimleriyle kamyonla ilçeye getirilen eşekler, veteriner kontrolünün ardından çiftlikte kendileri için ayrılan ahıra alındı.

Korkmaz, eşeklerin donmuş görüntüsünü televizyonda izlediğinde çok etkilendiğini ve onları çiftliğine getirmek için harekete geçtiğini söyledi.

Eşeklere sahip çıkmak için Siverek Kaymakamlığı'na 200'e yakın başvuru olduğunu öğrendiğini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kaymakamımız, yanlış bir amaçla kullanılmaması için araştırma yapmış. Son derece dikkatli davrandılar. Bize vermeyi uygun görmüşler. Hayvanların yola çıkışından buraya geliş anına kadar çok dikkatli şekilde takip ettiler. Biz de kendilerini bilgilendirdik. Geldiler ve rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecekler."

Korkmaz, eşeklere sahip çıktığı yönündeki haberlerin gazetelerde ve sosyal medyada yer aldıktan sonra yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce kişinin kendisini aradığını aktardı.

Arayanların kendisine hayvanların bakımı için yardım etmek istediklerini söylediklerini ifade eden Korkmaz, "Bu ortamda çok sevindirici bir şeydir. İnsanların bu kadar duyarlı olduğunu görünce son derece mutlu oldum" diye konuştu.

Korkmaz, eşeklere "Gülden", "Temo", "Şanslı Harika", "Hamo" ve "Maho" adını verdiklerini ve eşeklerin ahırlarının kaloriferle ısıtılacağını kaydetti.

Veteriner Aşçıoğlu da kontrollerinde sağlıklı buldukları eşekleri izlemeye alacaklarını söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok ise belediye olarak eşeklerin bakımı konusunda iş adamına destek vereceklerini vurguladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Aralık'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen 5 eşek, vücutları buzla kaplanmış halde donmak üzereyken görüntülenmişti.

Görüntüleri izleyen iş adamı Korkmaz, eşekleri çiftliğinde barındırmak için harekete geçmiş ve Siverek Kaymakamı Hamza Erkal'ı aramıştı.

Erkal'ın talebi onaylamasının ardından eşekler, Tekirdağ'a getirilmek üzere yola çıkarılmıştı.