Buz tutan eşekler kurtarıldı

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuktan buz tutan eşekler, medyada geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine kaymakamlık ve belediye, kırsal alanda terk edilen hayvanlar için çalışma başlattı. Oluşturulan 6 kişilik ekip, söz konusu bölgede donmak üzere olan 3 eşeği kamyonetle alıp, belediyenin hayvan barınağına getirdi. Belediyede görevli veterinerlerce kontrol edilen eşekler, su ve yem verildikten sonra sıcak bir ortama alındı.

Siverek'in Karacadağ bölgesinde Karlık köyünde kırsala terk edilen başıboş eşeklerin, üzerinin buzla kaplandığına ilişkin fotoğraflar sosyal medyada da ses getirmişti.