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Buz tutan eşekler kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan eşeklerin basın mensuplarınca görüntülenmesi yetkilileri harekete geçirdi

13 Aralık 2013 10:21

Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuktan buz tutan eşekler, medyada geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine kaymakamlık ve belediye, kırsal alanda terk edilen hayvanlar için çalışma başlattı. Oluşturulan 6 kişilik ekip, söz konusu bölgede donmak üzere olan 3 eşeği kamyonetle alıp, belediyenin hayvan barınağına getirdi. Belediyede görevli veterinerlerce kontrol edilen eşekler, su ve yem verildikten sonra sıcak bir ortama alındı.

Siverek'in Karacadağ bölgesinde Karlık köyünde kırsala terk edilen başıboş eşeklerin, üzerinin buzla kaplandığına ilişkin fotoğraflar sosyal medyada da ses getirmişti.

 

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