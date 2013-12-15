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Yaşam

Buz tutan eşekler yeni yuvalarına kavuştu

Siverek ilçesinde donmak üzereyken bulunan eşeklerin bakımını üstlenen bir iş adamı, 5 eşeği Tekirdağ'daki çiftliğine götürdü

15 Aralık 2013 16:37

Siverek ilçesinde donmak üzereyken bulunan 5 eşeğe sahip çıkan iş adamı Cevat Korkmaz  tarafından barınaktan alınarak Tekirdağ'a götürüldü burada Korkmaz'a ait çiftlikte kalacaklar.

Cevat Korkmaz, ilçeye bağlı Karlık köyü yakınlarında kırsala terk edilen ve etkili kar yağışı nedeniyle vücutları buzla kaplanmış halde bulunan 5 eşeğin durumundan haberdar olunca harekete geçti.İstanbul'da oturan Korkmaz, ülke gündemine de konu olan olayın ardından Siverek Kaymakamı Hamza Erkal'ı arayarak eşeklere çiftliğinde bakmak istediğini iletti.

Kaymakam Erkal'ın talebi onaylamasının ardından Korkmaz, Tekirdağ'dan gönderdiği kamyonla 5 eşeği, geçici tutulduğu barınaktan alarak Tekirdağ Şarköy'de bulunan hayvan çiftliğine götürdü.

Siverek ilçesinde 12 Aralık'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 5 eşek, vücutları buzla kaplanmış halde donmak üzereyken görüntülenmişti.
 

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