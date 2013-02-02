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Büyükelçilik saldıganının babası: Bu işlere nasıl bulaştı. Hepimizi yaktı

ABD Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleyen DHKP-C'li Ecevit Şanlı'nın babası "15 senedir hiç haber alamadım, buradan İstanbul’a gitmişti. Askerden sonra bir daha gelmedi. Göremedik" dedi

02 Şubat 2013 14:13

Ankara’da ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı düzenleyen canlı bomba DHKP-C üyesi Ecevit Şanlı'nın babası 70 yaşındaki babası Sadık Şanlı oğluyla 15 yıldır görüşmediğini belirtti ve "Kendini de beni de yaktı" dedi.

Ordu’nun Gürgentepe İlçesi’nde oturan 7 çocuk babası Sadık Şanlı, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

Sadık Şanlı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç görmedim. Gitti gideli haberim yok. Ben çobanım. 15 senedir hiç haber alamadım, buradan İstanbul’a gitmişti. Askerden sonra bir daha gelmedi. Göremedik. Televizyondan duyduk. Bu zamana kadar İstanbul’daydı. Hükümete boynum eğri. Ben ne yapayım, benim haberim yok. Kendi kendini ateşe verdi. Kendini de beni de yaktı. Allah bir. Benim devlete karşı boynum eğri. İstanbul’da abisi cenazesini almaya gidecek. Köye getireceğiz cenazesini. Kimsenin günahını alamam. Nasıl bu işlere bulaştı bilmiyorum" dedi.

Oğlunun ilkokul mezunu olduğunu ifade eden baba Sadık Şanlı, eşi Gülsüm Şanlı ile birlikte yaşadığını belirterek, "Kötüye hiçbir evladını yollar mı adam. 4 sene cezaevinde yattı. Devletin kestiği parmak acımaz" diye konuştu.

3 kız, 4 erkek babası olan Sadık Şanlı, 70 yaşındaki eşi Gülsüm Şanlı ile Gürgentepe’de yaşıyor. Ordu Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı istihbarat ekipleri Gürgentepe İlçesi Akören Mahallesi’ndeki evine giderek Sadık Şanlı ve Gülsüm Şanlı çiftinin bilgisine başvurdu.

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