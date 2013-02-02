ABD Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişinde üzerindeki bombayı patlatan saldırgan ile bir güvenlik görevlisinin öldüğü saldırı sonrası büyükelçiliğin önündeki ve bahçesindeki ABD bayrakları yarıya indirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamanın ardından bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, polis nezaretinde konutlarına gidip geliyor. Büyükelçilik binası önünde tam donanımlı bir ambulans bekletildi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Saldırganın kimliği bugün açıklanacak



İçişleri Bakanı Muammer Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği girişindeki patlamaya neden olan saldırganın kimliği konusunda Ankara Valisi'nin bugün bir açıklama yapacağını bildirdi.

Güler, patlamada yaralanan Didem Tuncay'ı tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesi'nde ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, Tuncay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini belirtti.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisine rahmet dileyen Güler, saldırganın kimliğiyle ilgili, "Canlı bombanın kimlik tespiti konusunda arkadaşlar kesine yakın bir noktaya geldiler" diye konuştu.

Güler, Ankara Valisi'nin bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı, ABD Büyükelçiliği'nin taşınma talebi olup olmadığı şeklindeki bir soruya da, "Kendilerinin bileceği iş ama gördüğümüz kadarıyla binalarının güvenliğinde bir eksiklik yok" yanıtını verdi.