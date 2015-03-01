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Dünya

Bush'a Venezuela'ya giriş yasağı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, bazı Amerikalı siyasetçilerin ülkeye girişini yasaklayacak

01 Mart 2015 20:06

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Amerikalı diplomatların durumunun incelenmesini ve sayılarının azaltılması talimatı verdiğini söyledi.

Venezuela'yı ziyaret edecek Amerikan vatandaşlarından vize istenecek ve bazı siyasetçilerin ülkeye girişi yasaklanacak. Maduro, ABD'nin, "ülkesinin içişlerine karışması nedeniyle" bu kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Nicolas Maduro, ABD'nin ülkelerinde 100 diplomatı, Venezuela'nın ise ABD'de 17 diplomatı olduğunu belirtti.

Maduro, Amerikan vatandaşlarından, ABD'nin Venezuela vatandaşlarından istediği kadar vize harcı alacağını kaydetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Venezuela'nın ülkeye girişini yasalayacağı siyasetçiler arasında eski ABD Başkanı George W. Bush, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, eski Senato Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez ve eski Florida Eyalet Meclisi Başkanı Marco Rubio da bulunuyor.

Maduro bu siyasetçilerin özellikle Irak ve Suriye'de insan haklarını ihlal ettiklerini ve terörü teşvik ettiklerini söyledi.

Geçen ay ABD, insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla suçladığı bazı Venezuelalı yetkililere vize sınırlaması getirmişti.

Sosyalist lider daha önce ABD'yi ülkesindeki muhalif gruplarla işbirliği yaparak kendisini devirmeye çalışmakla suçlamıştı. ABD, bu iddiayı "gülünç" olarak nitelemişti.

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