Bursalılar cuma namazı için canlı bomba saldırısının düzenlendiği Ulu Camii'ne akın etti

Bursa’da geçen çarşamba günü batı kapısında düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı canlı bomba eyleminin gerçekleştirildiği Ulucami, cuma namazında doldu, taştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, binlerce kişinin geldiği camide cuma vakti ezan okunmasının ardından cemaat saf tuttu. İçeride yer kalmayınca, vatandaşlar hasırları cami dışındaki yaya yoluna sererek namaz kıldı. Caminin doğu, batı ve kuzey kapısı önünde yüzlerce kişi saf tuttu, ibadetini yerine getirdi. Patlamanın yaşandığı batı kapısında da vatandaşlar yerlerde oturarak namaz kıldı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Patlamanın yaşandığı caminin dört bir etrafında resmi ve sivil polisler görev aldı. Bursa Velisi Münir Karaloğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın da aralarında yer aldığı Bursa protokolü de Ulucami’de vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

Bursa’nın bütün camilerinde okunan cuma hutbesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Huzur beldesi ulu şehir Bursa’mızda, iki gün önce Ulucamimizin hemen yanı başında masum insanların hayatına kastedilerek yapılan bombalı saldırı, terörün dininin ve mukaddes değerlerinin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bu alçak saldırı, sadece ecdat yadigarı Ulucamimize zarar vermekle kalmamış, masum insanlarımızın yaralanmasına da sebep olmuştur. Tek tesellimiz, herhangi bir masum canı kaybetmeyişimizdir. Yaralanan kardeşlerimize şifa ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum."