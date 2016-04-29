"Bursa'daki canlı bomba, Ankara Kızılay'daki katliamı yapan Seher Çağla Demir'le aynı hücreden" iddiası

Bursa'da önceki gün Ulu Cami kapısında canlı bombalı eylem düzenleyen kadının PKK’yla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Olay yerindeki incelemelerde, vücudunun alt tarafı parçalanan kadın canlı bombanın yanında Sultan Yıldız ve Emine Kızıl adına düzenlenmiş iki kimlik kartı ile deforme olmayan isim kısmında ‘Sultan’ yazan Şanlıurfa’dan geldiğine dair otobüs bileti bulundu. Polis, yaptığı inceleme sonucunda canlı bombanın kimliğine ulaştı. Ancak kesinleştirmek için bu isim gizli tutuluyor. Kadın canlı bombanın, Ankara Kızılay’da 37 kişinin öldüğü bombalı araçla intihar saldırısı düzenleyen Seher Çağla Demir ile örgütün aynı hücresine bağlı olduğu da iddia edildi. Seher Çağla Demir de, Kobani’den Viranşehir’e geçmiş, Şanlıurfa’dan otobüsle Ankara’ya gelerek saldırıyı yapmıştı.

Emniyette parmak izi kaydı bulunmayan canlı bombanın, bağlantılı olduğu kişiler üzerinde de ayrıntılı araştırma yapıldı. Bu kişilerin çoğunun PKK ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Canlı bomba kadının Mardin’de oturan ailesinden de DNA örnekleri alındı. DNA eşleşmesinin ardından canlı bombanın kimliği netlik kazanacak.

Hürriyet’teki habere göre istihbarat birimleri, kadın canlı bombanın Kobani’de PYD’nin silahlı kanadı YPG saflarında IŞİD’e karşı savaştığı, nisan ayında Suriye’den yasadışı yollardan Türkiye’ye geçtiği bilgisine ulaştı. Viranşehir’de bir süre kalan canlı bombanın, sonra Şanlıurfa’ya geçtiği buradan da otobüsle Bursa’ya gittiği ortaya çıktı.

Görüntü eşleşmesine göre Suzan B.

Canlı bombanın Mardin nüfusuna kayıtlı Suzan B. olduğu iddia edildi. Görüntü eşleşmesinden kimliğine ulaşılan canlı bombanın PKK’ya katıldığı ve uzun süre Kobani’de YPG saflarında çatışmalara girdiği iddia edildi. Bombacının Mardin’de yaşayan ailesinden DNA örnekleri alındı. DNA eşleşmesinden sonra kimlik bilgisi kesinlik kazanacak. Polis, önceki gece Bursa, Şanlıurfa, İstanbul ve Afyonkarahisar’da baskınlar düzenledi. Canlı bombanın üzerinden çıkan kimliklerin sahipleri Emine Kızıl ve Sultan Yıldız dahil 15 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında canlı bombanın arkadaşı olduğu ileri sürülen K.O. da bulunuyor. Üç kadın, canlı bombayla irtibatlarının tespit edilmesi için sorgulanıyor.

20 numaradaymış

Bursa'daki ‘canlı bomba’lı saldırıyla ilgili soruşturmada polis önemli bilgilere ulaştı. Kadın teröristin 23 Nisan’da Şanlıurfa’dan ‘Sultan’ adıyla bilet alarak bindiği bir otobüste 20 numaralı koltukta yolculuk ederek saat 18.00 sıralaında Bursa’ya geldiği ve şehirlerarası otobüs terminalinde indiği belirlendi. Bilette yolcu kimliği olarak sadece ‘Sultan’ yazıldığı, soyadı ve koltuk numarasının bulunmadığı teröristin, yanındaki koltuğun boş olduğu bilgisine ulaşıldı.

Canlı bombanın buradan halk otobüsüne binerek merkez Nilüfer ilçesine bağlı üniversite öğrencilerinin yoğunlukta kaldığı Görükle Mahallesi’nde apart dairede bir kişiyle kaldığı saptandı. Dün gece 02.00’de eve baskın yapan polis, sabaha kadar arama yaptı. Bazı dokümanlara el konuldu. Bu evi 3-4 kişinin kendilerini öğrenci olarak tanıtıp 7 ay önce kiraladığı ortaya çıktı.

4 gün kalmış

Bursa’da 4 gün geçiren ve eylem için keşif yapan terörist, önceki gün de patlama yeri yakınına kadar taksiyle geldi. Atatürk Caddesi’nde cami yakınında taksiden inen ‘canlı bomba’, 20 metre kadar yürüdükten sonra Ulu Cami kapısının bulunduğu Kapalı Çarşı’ya açılan sokakta eylemi gerçekleştirdi.