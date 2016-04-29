Bursa’daki saldırının hedefi Merkel’in eşi miydi?

Sözcü gazetesi, Bursa'da tarihi Ulu Camii önünde intihar saldırısı gerçekleştiren ve 23 kişinin yaralanmasına yol açan kadın canlı bombanın IŞİD üyesi olduğuna dair bilgilere ulaşıldığını öne sürdü. Haberde, "Polis, Emine K. ve Sultan Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan intihar eylemcisinin gerçek adının Nur Seda K. olabileceğine ilişkin veriler elde etti. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Prof. Dr. Joachim Sauer’in saldırının olduğu gün Bursa’da olması “Yoksa hedef o muydu?” sorusunu akıllara getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Kamil Elibol'un imzasıyla yayımlanan (29 Nisan 2016) haber şöyle:

Bursa Ulu Cami önünde intihar saldırısı gerçekleştiren ve 23 kişinin yaralanmasına yol açan kadın canlı bombanın IŞİD üyesi olduğu yönünde bulgulara ulaşıldı. Polis, Emine K. ve Sultan Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan intihar eylemcisinin gerçek adının Nur Seda K. olabileceğine ilişkin veriler elde etti. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Prof. Dr. Joachim Sauer’in saldırının olduğu gün Bursa’da olması “Yoksa hedef o muydu?” sorusun akıllara getirdi.

Soruşturmada, kadın teröristin IŞİD’e bağlı Tekfirci Harun Y. grubunda faaliyet yürüten Faysal Ç.’nin imam nikahlı eşi olduğu bilgisi üzerinde duruluyor. Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının, Faysal Ç. ve Nur Seda K.’nin “fedai” eylemi yapacaklarına ilişkin 81 İl Emniyeti’ni 29 Aralık 2015’de uyardığı da ortaya çıktı.

İstihbarat raporunda, Faysal Ç. ile imam nikahlı eşi Nur Seda K. ile Ankara’dan Bursa’ya gittiği ve grupta bulunan Mahsun A.’nın da yasadışı yollardan Suriye’den yurda girdiği ifade edildi.

Bu gelişme, Bursa polisinde güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirdi. Önceden IŞİD’li fedai timine dönük istihbarat alınmasına karşın yeterli önlem alınmaması akıllara Ankara Merasim Sokak’ta PKK’nın bombalı araçla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri servis otobüslerine gerçekleştirdiği intihar eylemini getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aylar önce yaptığı terör uyarısı sonrası, “Bursa katliamcısı da biliniyor muydu?” sorusu gündeme geldi. Canlı bombanın tanıdık olduğu şüphesi doğuran gelişme Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın 29 Aralık 2015’de 81 İl Emniyeti’ne gönderdiği “gizli” rapor üzerine ortaya çıktı.

Fedai timi vurgusu

Raporda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı Tekfirci Harun Y. grubunda faaliyet gösteren Faysal Ç.’nin imam nikahlı eşi Nur Seda K. ile birlikte Ankara’dan Bursa’ya gittiği ve grupta bulunan Mahsun A.’nın 2015 Haziran ayında illegal yollardan Türkiye’ye geldiği bilgisi paylaşıldı.

Fedai timine ilişkin ikinci uyarı İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan (İDB) yapıldı. İDB’den gelen bilgi üzerine Koruma Daire Başkanlığı 31 Aralık 2015’de tüm birimleri IŞİD militanı Faysal Ç. konusunda şöyle uyardı: “Faysal Ç.’nin fedai timinde yer aldığı ve IŞİD yanlısı militanlarla ülkemizde eylemler gerçekleştirebileceğine ilişkin önemli bilgiler elde edildi. 29-30 Aralık tarihlerinde Faysal Ç.’nin eşi K.Ç. ile irtibata geçtiği ve şuan Ankara’da olduğu değerlendirilmektedir.

Merkel'in eşi Bursa'daydı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eşi Prof. Dr. Joachim Sauer’in Uluslararası Kataliz Konferansı için Bursa’ya geldiği sırada canlı bomba eyleminin gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Almanya Başbakanı’ı Angela Merkel’in eşi Prof. Dr. Joachim Sauer Bursa’da düzenlenen Kimyasallar Kongresi’ne katıldı.

Cenaze namazı sırasında kendini cami duvarında patlatan canlı bombayı Bursa terminalinde karşılayan erkek militan ise kayıplara karıştı. Eylemden sonra düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi arasında teröristin sahte kimliklerini kullandığı; Mardin doğumlu Emine K., Sultan Y. ve Kevser O.’nun da olduğu öğrenildi. Canlı bombanın annesi olduğu düşünülen bir kadın Mardin’den uçakla DNA testi için Bursa’ya getirildi.

IŞİD’li olduğu düşünülen teröristin Şanlıurfa’dan Bursa’ya otobüsle geldikten sonra 4 gün boyunca Nilüfer ilçesine bağlı Görükle’de kaldığı belirlendi. Polis, canlı bombanın Görükle’deki bağlantılarını araştırıyor. DNA testinden sonra kadın teröristin gerçek kimliğinin tespit edileceği kaydedildi.