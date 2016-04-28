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Bursa'daki canlı bombanın otogardaki görüntüleri ortaya çıktı

Canlı bombanın geçtiğimiz 23 Nisan Cumartesi günü Şanlıurfa'dan otobüs ile Bursa'ya geldiği belirlendi

28 Nisan 2016 14:53

Bursa'da tarihi Ulu Camii yakınlarında 23 kişinin yaralanmasına neden olan kadın canlı bombanın Bursa otogarında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Canlı bombanın geçtiğimiz 23 Nisan Cumartesi günü Şanlıurfa'dan otobüs ile Bursa'ya geldiği belirlendi.

Habertürk'ün haberine göre, bombacının aldığı bilete ulaşan polisin biletin 'Sultan' isminde bir kadın adına alındığını tespit etti. Polis bilet üzerinde bulunan ismin sahte olup olmadığını araştırmaya başladı.Güvenlik kamerası görüntülerinde de canlı bombanın terminaldeki görüntülerine yer verildi. Görüntülerde, şehir dışından Bursa'ya gelen kadın canlı bombanın, taksicilerle görüşerek kendisine yardım edecek kişilerin bulunduğu Görükle'deki bir sitenin adını verdiği görüldü.

Elinde çanta olan kadının adresin yazılı olduğu kağıdı taksiciye verirken tedirgin hali dikkat çekti. Taksici ise 25 yaşlarındaki başörtülü kadın teröristi Görükle'ye götürdü.

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