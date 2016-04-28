"Bursa'daki canlı bomba kendini patlatmadan önce tekbir getirdi" iddiası

Bursa'da tarihi Ulu Camii yakınlarında 23 kişinin yaralanmasına neden olan kadın canlı bombanın 25 yaşlarında olduğu ve kendini patlatmadan önce tekbir getirdiği öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, ayrıca canlı bombanın 23 Nisan Cumartesi günü Şanlıurfa'dan otobüs ile Bursa'ya geldiği öne sürüldü.

Canlı bombanın olay yerinde ayağının takılıp yere düştüğü ve elindeki siyah bir çantayı kalabalığın arasına atmaya çalıştığı da iddialar arasında. Saldırıda terör örgütü IŞİD bağlantısı üzerinde duruluyor.