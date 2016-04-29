Bursa'daki canlı bomba, Ulu Camii etrafında 2 gün keşif yapmış

Bursa’da tarihi Ulu Cami’nin bahçesinin batı kapısında düzenlenen canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturma sürerken, saldırganın 23 Nisan Cumartesi günü yolcu otobüsüyle Şanlıurfa’dan ‘Sultan Hanım’ yazılı biletle Bursa’ya gittiği ortaya çıktı. Bursa Otobüs Terminali’nden Görükle semtindeki arkadaşının kaldığı apart daireye giden saldırgan 4 gün burada kaldı. Arkadaşıyla 2 gün Ulu Camii çevresinde keşif yapan kadın canlı bomba, saldırı günü bölgeye taksiyle gitti ve Ulu Camii’ye 50 metre kala indi.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar ve Umut Tütüncü'nün haberine göre, Yürüyerek Ulu Cami’nin bahçesinin batı kapısına giden terörist, üzerindeki düzeneği patlattı. Canlı bombanın olay yerinde ayağının takılıp yere düştüğü ve elindeki siyah bir çantayı kalabalığın arasına atmaya çalıştığı da iddialar arasında yer aldı.

15 kişiye gözaltı

Polis, incelemelerin ardından canlı bombayla bağlantılı kişilerin adreslerine operasyon başlattı.

Bursa, Şanlıurfa, İstanbul, Mardin ve Afyonkarahisar’da 15 şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan 15 kişi arasında canlı bombanın arkadaşı, yanında kimliği bulunan öğrenci ve Şanlıurfa’da otobüs biletini alan kişi de yer alıyor.

Polis, intihar saldırısını yapan kadının kimliğini araştırırken, 25 yaşlarındaki kadının emniyetin canlı bomba listesinde bulunan Siirt nüfusuna kayıtlı bir PKK’lı olabileceğini değerlendirdi.

Parçalanmış cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülen canlı bombadan alınan DNA örnekleri, PKK’lı kadının ailesinden alınan örnekle eşleşmedi. İçişleri Bakanlığı kaynakları ise saldırganın terör örgütü PKK mensubu olduğunu belirtti. PKK’nın intihar saldırısı için Türkiye’ye gönderdiği istihbaratı alınan başka bir kadının ailesinden de DNA örnekleri alındı.

İşte o bilet

Kadın canlı bombanın üzerinden, parçalanmış şehirlerarası bir otobüs bileti çıktı. 23 Nisan Cumartesi günü Şanlıurfa Otogarı’ndan alınan bilette, yolcunun isim kısmında ‘Sultan Hnm’, gideceği yer olarak ise ‘Bursa’ yazdığı görüldü.

Bakan Ala: Teröristin örgütü belirlendi

Olay yerinde incelemede bulunan, yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, teröristin kimliğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek “Bu kişinin irtibatlı olduğu, adına bu eylemi yaptığı terör örgütüne ilişkin son derece kanaatimizi kesin hale getirecek bilgilere, bulgulara ulaşıldı ama bütün prosedürüyle tamamlanmadan bunu açıklamayacağım. Şu ana kadar teröriste yardım yataklık yapan, irtibatlı olduğu 5 değişik ilden 15 gözaltı oldu. Yeni bilgiler, bulgular çerçevesinde başka gözaltılar da olabilir” dedi. Türkiye’nin terörle mücadelesinin sürdürdüğünü kaydeden Âlâ, “Yanı başımızda bu kaotik ortamdan yararlanmak isteyerek, Türkiye’ye yeniden saldırılarına başlayan bölücü terör örgütü faaliyetlerini daha da artırdı. Türkiye’den hak ettiği cevabı bütün terör örgütleri almaktadır” diye konuştu.

15 kişi taburcu edildi

Canlı bomba saldırısında yaralanan ya da sesten etkilendiği için hastanelere kaldırılan 23 kişiden 8’inin tedavisi sürüyor. Diğer yaralılarsa taburcu edildi. Ulu Cami çevresindeki çarşı esnafı ise sabahın ilk ışıklarıyla patlamada hasar gören dükkânlarının tadilatına başladı. Ulu Cami önündeki sokağın açıldığı Kapalı Çarşı ise Türk bayraklarıyla donatıldı.