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Bursa’daki canlı bomba saldırısından etkilenenlere ücretsiz psikolog desteği

Klinik Psikolog Ağar: Barış ve huzur dolu günlere varmak ümidiyle

29 Nisan 2016 20:04

Bursa Ulu Camii yakınında yapılan ve 23 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısı sonrası Klinik Psikolog Deniz Ağar, ücretsiz danışmanlık vermeye başladı. 

“Barış ve huzur dolu günlere varmak ümidiyle” diyen Ağar’ın paylaştığı mesaj şöyle:

Deniz Ağar“Bursa'da yaşayan bir psikoterapist olarak dün Ulu Camii'de yaşanan patlamada olay yerinde bulunan, yaralanan, doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenen vatandaşlarımıza hiç bir ücret talep etmeden danışmanlık hizmeti vereceğimi duyurmak isterim.

"Lütfen çevrenizde bu durumda kişiler varsa paylaşınız. Barış ve huzur dolu günlere varmak ümidiyle.”

Ağar’a ulaşmak için: +90 224 400 4444

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