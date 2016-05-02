Bursa'daki canlı bombanın babası: Devlet cenazesini verirse alırım, sonuçta benim parçam

Bursa’da 27 Nisan günü meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren Asya Glidağ kod adlı Eser Çali’nın çiftçilik yapan babası Salih Çali, kızıyla en son 2012 yılının Nisan ayında telefonla görüştüğünü söyledi. Baba Çali “Devlet cenazesini verirse alırım. Sonuçta evladım, benim bir parçam” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, intihar eylemini gerçekleştiren Eser Çali'nin, Iğdır'ın Orta Alican Köyü'nde yaşayan Simzer- Salih Çali çiftinin 8 çocuğundan 6'ncısı olduğu ve 2009 yılında üniversiteyi okumak için gittiği Ankara'da PKK’ya katıldığı belirtildi.

Canlı bomba Eser Çali'nin babası Salih Çali şunları anlattı:

"Kızım Ankara Üniversitesi, Dil tarih Coğrafya Fakültesi 3'üncü sınıfta iken örgüte katılmış. Emniyet bana bir gün kızımın fotoğrafını gösterdi. 'Bu senin kızın mı, örgüte katılmış' dediler. Ben de 'Evet benim kızım' dedim ve ardından Ankara'ya gittim. Ama kızımı aramama ve arkadaşlarına sormama rağmen bulamadım. Onunla en son 2012 yılının Nisan ayında telefonla görüşmüştüm. O günden itibaren kendisinden hiçbir haber alamadık.”

"Devlet cenazesini verirse alırım"

Kızlarının canlı bomba olduğunu öğrenince ailece çok üzüldüklerini kaydeden baba Salih Çali şöyle devam etti:

"Kızım kendi halinde, kimseye zararı dokunmayan biriydi. İsminin açıklandığı gün Emniyet'ten gelip eşim ve benden DNA testi için kan ile saç örneği aldılar. Kızımın canlı bomba olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Kızım Eser kendine yazık etti. Devlet cenazesini verirse alırım. Sonuçta evladım, benim bir parçam.”