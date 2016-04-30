Bursa'daki canlı bomba Kobane'den mi geldi?

Milliyet gazetesi, Bursa'daki canlı bombanın Kobane'den, 3 yıl önce geçici ikâmet belgesiyle Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Ali Abdo ile bağlantı kurarak geldiğini öne sürdü.

"Canlı bombayı Ali Abdo getirmiş" başlığıyla yayımlanan haberde, "Alınan bilgiye göre, canlı bomba, 3 yıl önce Türkiye’ye geçici ikamet belgesi ile giren Suriye uyruklu Ali Abdo ile bağlantı kurarak Kobani bölgesinden Türkiye’ye girdi. İnsan kaçakçılığı yapan Abdo, teröristin Bursa’ya İsa Ç. ile bağlantı kurdu. İsa Ç., 22 Nisan’da canlı bombayla Viranşehir’de bir parkta buluştu. İsa Ç. de kadının Bursa’ya gönderilmesi için Murat B.’yi aradı. Murat B. teröristi Şanlıurfa’ya götürdü. Canlı bomba burada Murat B.’ye ismini Sultan olarak söyledi. Murat B. de Bursa otobüsü için bilet alırken ismini “Sultan Hanım” diye yazdırdı. Kadının üzerinde ise Zozan ve Emine Kızıl adlarına hazırlanmış iki ayrı kimlik çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Fuat Kars ve Hüseyin Tüccar'ın imzasıyla yayımlanan (30 Nisan 2016) haber şöyle:

"Bursa’da Ulu Cami’nin batı kapısında düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı “canlı bomba” eylemi ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Şanlıurfa’dan geldiği belirlenen ve terör örgütü PKK’nınSuriye’deki kolu PYD’ye üye olduğu değerlendirilen “canlı bomba”nın üzerinden kimlikleri çıkan Sultan Y., afyonkarahisar’da; Emine K. da İstanbul’da gözaltına alındı. Polis, olayın kilit ismi Emine K.’nın, Sultan Y.’nin kimliğini kopyalamanın yanı sıra İstanbul’da hazırlanan bomba düzeneğini çanta içinde Bursa’ya getirdiğini belirledi.

Olay sonrası gözaltına alınanların sayısı da dün 16’ya yükseldi. İzmir’de gözaltına alınan bir kadın şüphelinin daha Bursa’ya getirildiği öğrenildi. Polis, Afyonkarahisar’da yaşayan Sultan Y.’nin işe girme vaadi ile kopyalandığını, daha sonra bu kimliğin henüz ismi belirlenemeyen canlı bombaya verildiğini açıkladı.

Polis, bombalama olayının kilit ismi olan Emine K.’nin ise Sultan Y.’nin kimliğini kopyalamanın yanı sıra İstanbul’da hazırlanan bombayı çanta içinde Bursa’ya getirip merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’ndeki öğrenci evine teslim ettiğini de belirlendi. Bomba düzeneğinin çivilerle desteklendiği de öğrenildi.

Çok benziyorlar

Bir yetkili canlı bomba, Emine K. ve Sultan Y.’nin birbirlerine çok benzediğini belirtti. Canlı bombayı taşıyan taksinin şoförüne Emine K.’nin fotoğrafını gösterdiklerinde “Evet bunu taşıdım” dediğini söyleyen yetkili, bu kişilerin fizik olarak da birbirlerine benzediklerini kaydetti.

Canlı bomlanın Şanlıurfa’dan geçen cumartesi günü bindiği otobüsün de pazar sabahı Bursa’nınİnegöl ilçesinde yol kontrolü yapan Jandarma ekibi tarafından durdurulduğu öğrenildi. Jandarmanın üzerinde soğuk damga bulunan nüfus cüzdanındaki fotoğraf ile canlı bombanın aynı olmasına rağmen kimliğini araştırdığı, sahte kimlikte herhangi bir arama kararı olmaması nedeniyle hakkında işlem yapılmadığı belirlendi.

Şanlıurfa’dan gelen canlı bombanın daha önce hiç Bursa’ya gelmediğinin tespit edildiğini belirten yetkili şunları ifade etti:

“Kendisi bir gün önce olay yerinde keşif gerçekleştirdi. O gün ise kendisi için alınan kıyafetlerini giyiyor bomba ile taksiye binip Atatürk Caddesi’ne geliyor. Görüntülerden kadın teröristin karşıdan gelen iki polisi görünce sağ tarafa doğru çekildiğini fark ediyoruz. Sadece 7 saniye sonra sağa çekilen terörist kadın bombayı patlatıyor. Hedefinde polisleri de öldürmek olabilir. Patlamadan hafif yaralanan iki polis daha sonra diğer yaralılara yardım ediyor.”

Kobane’den geldi

Alınan bilgiye göre, canlı bomba, 3 yıl önce Türkiye’ye geçici ikamet belgesi ile giren Suriye uyruklu Ali Abdo ile bağlantı kurarak Kobani bölgesinden Türkiye’ye girdi. İnsan kaçakçılığı yapan Abdo, teröristin Bursa’ya İsa Ç. ile bağlantı kurdu. İsa Ç., 22 Nisan’da canlı bombayla Viranşehir’de bir parkta buluştu. İsa Ç. de kadının Bursa’ya gönderilmesi için Murat B.’yi aradı. Murat B. teröristi Şanlıurfa’ya götürdü. Canlı bomba burada Murat B.’ye ismini Sultan olarak söyledi. Murat B. de Bursa otobüsü için bilet alırken ismini “Sultan Hanım” diye yazdırdı. Kadının üzerinde ise Zozan ve Emine Kızıl adlarına hazırlanmış iki ayrı kimlik çıktı.

Olaydan sonra kadının telefon kayıtlarından yola çıkan polis, İsa Ç. ve Murat B.’yi yakaladı. Polis, Ali Abdo’nun ise Suriye’ye kaçtığını belirledi."