T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'daki canlı bomba saldırısında 6 tutuklama

Gözaltında olan 17 kişiden 11'i serbest bırakıldı

02 Mayıs 2016 01:40

Bursa Ulucami civarında gerçekleşen canlı bomba saldırısına ilişkin gözaltına alınan 17 kişiden 11’i serbest bırakılırken 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişiden 4'ünün kadın, 2'sinin de erkek olduğu bildirildi. Tutuklananların isimlerinin; Emine K., Ümmü Gülsüm M., Mithat T., Tuba K., Zekiye Z. ve İsa C. olduğu öğrenildi. 

 

SAldırıda PKK izi

 

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bursa'da, tarihi Ulu Cami civarındaki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘intihar bombacısı’nın PKK ile bağlantılı Iğdır doğumlu 24 yaşındaki E.Ç. olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

 

Kimliği DNA testinden sonra netleşecek

 

Emine K. ve kardeşi Tuba K. ile Ümmü Gülsün M, Zekiye Z, Mithat T. ve İsa C. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emine K'nın İstanbul'da patlayıcıyı Ümmü Gülsün M'ye teslim ettiği, onun da Bursa'ya getirdiği belirtildi. Kadın teröristin, Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde Mithat T'nin evinde kaldığı, İsa C'nin ise teröristi Viranşehir ilçesinden Şanlıurfa'ya getiren kişi olduğu öğrenildi. Tuba K'nın da patlayıcının konulduğu poşette parmak izi bulunduğu ifade edildi. Bu kadın teröristin ailesine ulaşılarak DNA örneği alınacak ve yapılacak testler sonucu kimliği kesin olarak belirlenecek. Öte yandan terör örgütü PKK'nın kolu TAK bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendi.

 

17 kişi gözaltına alınmıştı

 

Soruşturma kapsamında Bursa, Mardin, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alınmıştı.

 

Saldırıyı TAK üstlendi

 

Bursa'da, tarihi Ulu Cami civarında 27 Nisan'da gerçekleşen canlı bomba saldırısında 23 kişi yaralanmış, eylemi gerçekleştiren canlı bomba dışında ölen olmamıştı. Bursa'daki saldırıyı kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK grubu üstlenmişti.

ETİKETLER

haberbursacanlı bomba saldırısıtutuklamagözaltıserbest

İlgili Haberler

Bursa'daki canlı bomba, polisi görünce kendini patlatmış

Canlı bomba düzeneğini hazırladığı düşünülen şüpheli gözaltına alındı

Bombayı bir üniversite öğrencisi İstanbul’dan otobüs ile Bursa’ya getirmiş

Saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Bursa'daki canlı bomba saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 8'i kadın 17 şüpheli gözaltına alınmıştı

Bursa'daki canlı bomba saldırısını TAK üstlendi

Açıklamada, "Hedef düşmanın beyniydi" dendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24