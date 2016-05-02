Bursa'daki canlı bomba saldırısında 6 tutuklama

Bursa Ulucami civarında gerçekleşen canlı bomba saldırısına ilişkin gözaltına alınan 17 kişiden 11’i serbest bırakılırken 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 kişiden 4'ünün kadın, 2'sinin de erkek olduğu bildirildi. Tutuklananların isimlerinin; Emine K., Ümmü Gülsüm M., Mithat T., Tuba K., Zekiye Z. ve İsa C. olduğu öğrenildi.

SAldırıda PKK izi

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bursa'da, tarihi Ulu Cami civarındaki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘intihar bombacısı’nın PKK ile bağlantılı Iğdır doğumlu 24 yaşındaki E.Ç. olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kimliği DNA testinden sonra netleşecek

Emine K. ve kardeşi Tuba K. ile Ümmü Gülsün M, Zekiye Z, Mithat T. ve İsa C. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emine K'nın İstanbul'da patlayıcıyı Ümmü Gülsün M'ye teslim ettiği, onun da Bursa'ya getirdiği belirtildi. Kadın teröristin, Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde Mithat T'nin evinde kaldığı, İsa C'nin ise teröristi Viranşehir ilçesinden Şanlıurfa'ya getiren kişi olduğu öğrenildi. Tuba K'nın da patlayıcının konulduğu poşette parmak izi bulunduğu ifade edildi. Bu kadın teröristin ailesine ulaşılarak DNA örneği alınacak ve yapılacak testler sonucu kimliği kesin olarak belirlenecek. Öte yandan terör örgütü PKK'nın kolu TAK bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendi.

17 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Bursa, Mardin, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı TAK üstlendi

Bursa'da, tarihi Ulu Cami civarında 27 Nisan'da gerçekleşen canlı bomba saldırısında 23 kişi yaralanmış, eylemi gerçekleştiren canlı bomba dışında ölen olmamıştı. Bursa'daki saldırıyı kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK grubu üstlenmişti.