Bursa'daki canlı bomba saldırısını TAK üstlendi

Bursa'da 27 Nisan günü meydana gelen bombalı saldırıyı, kurucuları arasında PKK'dan ayrılan bazı örgüt üyelerinin de bulunduğu TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri / TeyrêBazên Azadiya Kurdistan) örgütü üstlendi.

Açıklamada, saldırganın 1992 Iğdır doğumlu, Asya Glidağ kod adlı Eser Çali olduğu belirtildi, patlamanın 'kaza sonucu hedefine ulaşamadan' gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırının hedefinde Ulu Camii olduğu iddialarını reddeden örgütün açıklamasında "Hedef düşmanın beyniydi" dendi.

TAK'ın daha önce üstlendiği eylemler şöyle:

17 Temmuz 2005: Aydın Kuşadası'nda turistleri taşıyan minibüse ve bir hafta sonra İzmir Çeşme'de çöpe bırakılan bombanın patlaması sonucu 5 turist, bir polis memuru öldü, 34 kişi yaralandı.

10 Haziran 2007: İstanbul Bakırköy'de 31 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama.



23 Mayıs 2007: Ankara Ulus Anafartalar çarşısındaki patlamada 7 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim'de polis noktasına saldırıda 32 kişi yaralandı.



26 Ağustos 2011: Antalya Konyaaltı plajı ile 28 Ağustos'ta Kemer halk plajındaki patlamalarda 6 turist yaralandı.



20 Eylül 2011: Ankara Kızılay'daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.



23 Aralık 2015: Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

17 Şubat 2016: Ankara Merasim Sokak'ta, askeri servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart 2016: Ankara Güvenpark'taki saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı