Bursa'daki canlı bomba, polisi görünce kendini patlatmış

Bursa’da Ulu Camii girişinde 23 kişinin yaralandığı canlı bombalı saldırıda patlayıcı düzeneğini hazırladığı ileri sürülen Uludağ Üniversitesi öğrencisi M.T. polisin operasyonuyla yakalandı.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın haberine göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırı sonrası bölgedeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, canlı bomba kadının olaydan iki gün önce yanında bir erkekle birlikte Ulu Camii çevresinde yaklaşık iki saat dolaştığını tespit etti. Keşif sırasında tedirgin olduğu gözlenen erkek şüphelinin kimliği üzerinde çalışma yapan polisler, bu kişinin Uludağ Üniversitesi’nde okuyan 19 yaşındaki M.T. olduğunu tespit etti. Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı M.T.’nin, Şanlıurfa’dan Bursa’ya otobüsle gelen canlı bombanın kalacağı evi ayarladıktan sonra patlayıcı düzeneğin hazırlanmasında yardımcı olduğu iddia ediliyor. Polisler M.T.’yle birlikte ailesinden 11 kişiyi de gözaltına aldı.

Yolda polisi görünce patlatmış

Canlı bombanın üzerinden kimlikleri çıkan Sultan Y. ile Emine K. gözaltına alınırken, polis Afyonkarahisar’da yaşayan Sultan Y.’nin kimliğinin işe girme vaadi ile kopyalandığını, daha sonra canlı bombaya verildiğini belirtti. Polis, saldırının kilit ismi Emine K.’nın ise Sultan Y.’nin kimliğini kopyalamanın yanı sıra İstanbul’da hazırlanan bombayı Bursa’ya getirerek, Görükle Mahallesi’ndeki öğrenci evine teslim ettiğini saptadı. Bir polis yetkilisi, şunları anlattı:

Daha önce Bursa'ya gelmemiş

“Canlı bomba, Emine K. ve Sultan Y. birbirlerine çok benziyor. Canlı bombayı taşıyan taksi şoförüne Emine K.’nin fotoğrafını gösterdik. ‘Evet ben bunu taşıdım’ dedi. İsmi belirlenemeyen canlı bomba, Viranşehir üzerinden Şanlıurfa’ya, oradan da 24 Nisan’da Bursa’ya geliyor. Bu kişinin daha önce Bursa’ya hiç gelmediğini öğrendik. O gün kendisi için alınan kıyafetlerini giyiyor bombayla taksiye binip Atatürk Caddesi’ne geliyor. Görüntülerden kadın teröristin iki resmi polisimizi görünce sağa çekildiğini fark ediyoruz. 7 saniye sonra da bombayı patlatıyor. Hedefinde polisler de olabilir. Hafif yaralanan iki polis yaralılara yardım ediyor.”



Bu arada canlı bombanın Şanlıurfa’dan bindiği otobüsün, pazar saat 04.15’te Bursa İnegöl’de yol kontrolü yapan jandarmaca durdurulduğu öğrenildi. Jandarmanın kimliği araştırdığı, sahte kimlikte bir arama kararının olmaması nedeniyle işlem yapılmadığı belirlendi. Öte yandan bomba düzeneğinin çivilerle desteklendiği de öğrenildi.