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Bursa'daki canlı bomba saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 8'i kadın 17 şüpheli gözaltına alınmıştı

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01 Mayıs 2016 17:20

Bursa'da geçen Çarşamba günü Ulu Camii'nin batı kapısında meydana gelen canlı bomba saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, yürütülen soruşturma sonucu Bursa, İstanbul, Afyon, Uşak ve İzmir'de gözaltına alınan 8'i kadın 17 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, çarşamba günü Ulucami'nin batı kapısında kimliği belirlenemeyen 25 yaşındaki kadın canlı bombanın gerçekleştirdiği intihar saldırısı sonucu 23 kişi yaralanmıştı.

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