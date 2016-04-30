Bombayı bir üniversite öğrencisi İstanbul’dan otobüs ile Bursa’ya getirmiş

Bursa'da Ulu Camii yakınında meydana gelen canlı bomba eylemi ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi. Kimliği araştırılan kadın teröriste bombayı, İstanbul’da okuyan üniversite öğrencisi bir kızın otobüsle getirdiği tespit edildi. Patlama anında bombanın kadın teröristin çantasında olduğu öne sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Bursa’daki canlı bomba eyleminde parçalanan kadın teröristin kimliği henüz belirlenemedi. Canlı bombanın ceset parçalarından alınan DNA’lar şüpheliler ile uyuşmayınca kimliğine ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı dün Afyonkarahisar’dan getirilen 1 kişi ile birlikte 17’ye yükseldi. Savcılıktan ek bir süre alınmaması halinde yarın adliyeye çıkartılması bekleniyor.

Bombayı otobüsle getirmişler

Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul’da hazırlanan ve niteliği araştırılan bombayı İstanbul’dan üniversitede okuyan bir kız öğrencinin çanta içersinde otobüsyolculuğu ile getirdiği ortaya çıktı.

Adı açıklanmayan bu öğrenciyi de gözaltına alan polis patlamadaki bazı bilinmeyenleri de ortaya çıkardı. Buna göre polis eylemi gerçekleştiren kadın teröristin çivilerle güçlendirilen bombayı çantasına koyduğu, olay anında ise sol kolunda taşıdığı bilgisine ulaştı.

Bombanın başka örneklerde olduğu gibi vücuda bağlı olmaması nedeniyle, kadın teröristin cesedinin de fazla parçalanmadan olay yerinin sağ tarafında bulunması bu olasılığı güçlendirdi.

Yetkililer, terör örgütlerinin eylemlerini gerçekleştirirken poliste kaydı olmayan kişileri kullandıklarını vurgularken "Örgüt görevlendirdiği kişileri fazla militanlarla tanışıp bir araya getirmiyor. Bir, iki veya en fazla üç kişi ile muhatap oluyor. Bu da yapılan soruşturmayı olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu.