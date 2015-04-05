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Çevre

Bursa Ulu Camii TOKİ’nin beton yığınları arasında kayboldu!

Artan betonlaşma, başta Ulucami olmak üzere tarihi hanlar bölgesini, adeta esir aldı!

05 Nisan 2015 15:05

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Bursa’da, son yıllarda artan betonlaşma, şehrin simgesi tarihi yapıları görünmez kıldı. Bunlardan biri de Ulu Camöi. Tarihi cami TOKİ’nin dev konutları arasında adeta kayboldu. Artan betonlaşma, başta Ulucami olmak üzere tarihi hanlar bölgesini, adeta esir aldı.

Adem Elitok'un Cihan'da yer alan haberine göre, il merkezindeki Doğanbey TOKİ konutları, Bursa’nın siluetininin en önemli parçası Ulu Cami'yi görünmez kıldı. Uludağ’ın eteklerinden bakıldığında, devasa konutlar göze çarpıyor. Hemen önündeki 20 kubbeli Ulucami ise güçlükle seçiliyor. Artan betonlaşma, başta Ulu Camii olmak üzere tarihi hanlar bölgesini, adeta esir aldı. Tarihi ve doğal güzellikler, çirkin yapılarların gölgesinde kayboldu. Devasa binalardan rahatsızlıklarını dile getiren şehrin sakinleri, Ulu Camii gibi tarihi güzelliklerin görünmemesi karşısında üzgün olduklarını dile getirdiler.

Ulucami beton yığınlarının arasından seçilemiyor!

 

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