TOKİ'ye 5 yılda 39 bin'den fazla dava açıldı

2009-2014 yılları arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) 39 bin 243 dava açıldı. Açılan davaların 24 bin 303’ü konutların geç teslim edilmesi ile ilgiliyken, 4 bin 137’si ise eksik ve kusurlu işler ile ilgili.

İlyas Güney’in Cihan'da yer alan haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TOKİ’ye açılan davalar ile ilgili verdiği yazılı soru önergesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik cevapladı. TOKİ’nin muhatap olduğu dava konuları şöyle; ‘’Geç teslim nedeniyle tazminat nedeniyle 24 bin 303, eksik ve kusurlu iş nedeniyle tazminat talebi 4 bin 137, kamulaştırma davaları 638, imar planı iptali ve tapu iptali-tescili gerekçesiyle 554, göçmen konutları tazminat nedeniyle 3 bin 19, menfi tespit nedeniyle 81, idari işlemlerin iptali gerekçesiyle 386, işçi ücret alacakları nedeniyle 680, diğer davalar adı altında 5 bin 445 olmak üzere 1 Ocak 2009-11 Aralık 2014 tarihleri arasında (5 yıl) yurt çapında toplam 39 bin 243 dava açıldı.’’