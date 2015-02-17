TOKİ bünyesindeki 9 işçinin çalıştığı şirkette 7 yönetim kurulu üyesi

Sayıştay'ın denetim raporuna göre, TOKİ bünyesindeki 9 işçisi bulunan Vakıf İnşaat Restorasyon AŞ’nin yönetim kuruluna 7 üye atanarak, şirketin personel gideri 2013’te yüzde 27 artarak 1,5 milyon liraya yükseldi.

TOKİ bünyesindeki İstanbul Üsküdar Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Vahdettin Koruluğu’ndaki tarihî binaların restorasyonunu yapan Vakıf İnşaat Restorasyon AŞ. şirketinde 9'u işçi, 10’u idarî birimlerde olmak üzere 19 personel çalışıyor. Buna karşılık şirketin yönetim kurulunda tam 7 üye var. Ticarî faaliyetlerdeki büyük daralmaya rağmen 4 kişilik yönetim kurulu önce 5’e önceki yıl da 7’ye çıkarıldı. Üyeler, maaşlarının yanı sıra 3 bin 600’er lira aylık ek ücret alıyor. Şirketin personel giderleri 2013’te yüzde 27 artarak 1,5 milyon liraya yükseldi.

İsa Sezen'in Zaman gazetesinde yayımlanan haberine göre, Sayıştay, 2013 denetim raporunda, çağdaş işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Vakıf Restorasyon’un yönetim kurulu üye sayısının şirket gerekleri ve iş hacmine uygun olarak düşürülmesini istedi.

Sayıştay’ın Vakıf Restorasyon AŞ’ye ait 2013 denetim raporunda TOKİ, tarihi eser restorasyonu işleri yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vakıf İnşaat Restorasyon AŞ’nin yüzde 50 hissesini 2005’te, yüzde 3 hissesini daha sonra satın alarak şirkette en büyük hissedar konumuna geldi.

Geçmişte İstanbul, Edirne, Trabzon, Kazakistan gibi yerlerde türbe ve camilerin ağırlıkta olduğu tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştiren şirketin iş hacmi son yıllarda yok denecek kadar azaldı. Öyle ki şirket, 3 yıldır sadece elindeki İstanbul Üsküdar’daki Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Vahdettin Koruluğu’ndaki tarihi binaların restorasyon işiyle uğraşıyor. Bu durum şirketin gelirlerini de önemli ölçüde azalttı. 2012 yılında 11,9 milyon lira olan gelir 2013’te 4,1 milyon liraya geriledi. 2013’te faaliyet zararı yüzde 7 oldu. Şirket, önemli ölçüdeki faiz geliri sebebiyle 2013 dönemini 204 bin lira kârla kapattı. Elinde sadece bir iş olan Vakıf İnşaat Restorasyon şirketinde çalışan sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Öyle ki restorasyon işlerinde 6 geçici ve 9 kadrolu işçinin çalıştığı şirkette genel müdür ve hukuk müşavirinin yanı sıra idari işler ve satın almada 7, mali işlerde ise 1 personel görev yapıyor. Toplam 19 kadrolu personele sahip şirketin yönetiminde ise 4’ü TOKİ’den, 3’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 7 üye bulunuyor.

Şirketin Yönetim Kurulu’nda TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ertuğrul Kurt, TOKİ Teknik İşler Dairesi Başkanı Maşallah Mutlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Aydın Seçkin, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Vakıflar Daire Başkanı Temel Ünlü yer alıyor. Vakıf İnşaat Restorasyon’un personel giderleri 2013’te 2012’ye göre yüzde 27,1 artarak 1,5 milyon liraya yükseldi. Kişi başı ayda düşen harcama 5 bin 79 lira olarak gerçekleşti. Toplam harcamanın 1 milyon 238’i 19 kadrolu 6 geçici personel için yapılırken, geri kalan 302 bin lira da 7 yönetim kurulu üyesine tahsis edildi. Üye başına aylık 3 bin 600’ar liralık maaş ödendi. Vakıf İnşaat Restorasyon şirketinin işlerindeki büyük daralmaya rağmen yönetim kadrosundaki şişkinlik Sayıştay tarafından da tepkiyle karşılandı. Şirketin işlerinde daralma yaşandığı dönemde yönetim kurulu üye sayısı artırılmış. 2010’daki Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikle Yönetim Kurulu üye sayısı 4’ten 5’e çıkarıldı. 2013 Mart ayındaki genel kurul toplantısında ise denetim kurulunun kaldırılmasını müteakiben yönetim kurulu üye sayısı 7’ye çıkarıldı.

Sayıştay uyardı

Sayıştay raporunda şirketin yönetim kurulu üyesinin 5’ten 7’ye çıkarılması eleştirilerek, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda asgari yönetim kurulu üye sayısını 3’ten 1’e indirilmesine rağmen, şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5’ten 7 üyeye yükseltilmesinin şirket ihtiyaçlarından kaynaklanmadığı düşünülmektedir. Şirketin halihazırda devam eden bir adet restorasyon projesinin bulunması, yeni iş alma konusunda yaşadığı sıkıntılar ve yapım işinde alt yüklenici kullanma hususundaki istisnanın sona ermesi nedeniyle iş yapma yeteneğinin oldukça azalması da göz önüne alındığında, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak tespit edilmesinin şirket gerekleri doğrultusunda belirlenmediği ve faaliyet hacmiyle orantılı olmadığı görülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Sayıştay raporunda ayrıca şirketin esas faaliyet alanı olan tarihi eser restorasyonu konusunda TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün önemli bir iş potansiyeli bulunmasına rağmen, şirketin yeterli faaliyet hacmine ulaşamadığı belirtildi. TOKİ ve Vakıflar’ın restorasyon işlerinin ihalelerinde, şirketin tecrübe ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması istendi. Ayrıca şirketin restorasyon işleri müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine de katılması bu sayede iş hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi.