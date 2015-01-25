Erdoğan: TOKİ ile Somali'nin çehresini değiştireceğiz

Afrika turu kapsamında son ziyaret durağı olan Somali'de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tabi bugün gerçekten en önemli bana göre iki açılışı yaptık ki bunlardan bir tanesi sözünü verip bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz 200 yataklı buradaki hastanedir" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Diyoruz ki bir konut yapımına girelim" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama önce bir şehir planlaması yapalım, ilk etapta bir 10 bin konut yapmak suretiyle şehrin görünümünü değiştirelim. Burada, 45 metrekarelik 65-85 metrekarelik alt gelir gruplarına yönelik bir adım atabiliriz. Bu konunun detaylarını değerli mevkidaşımla görüştük. İnanıyorum ki 1-2 yıl içinde bu konutu hazırlar ve Somali'ye kazandırırız."

Erdoğan, ikili anlaşmaların ardından mevkidaşı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşması, deniz ulaştırması anlaşması, savunma sanayi işbirliği anlaşması bu anlaşmalarla birlikte yeni bir safhaya geçeceğimizin işaretidir. Tabi bugün gerçekten en önemli bana göre iki açılışı yaptık ki bunlardan bir tanesi sözünü verip bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz 200 yataklı buradaki hastanedir. Son teknoloji ürünleri ile teşhis edilen bir hastane burada açılmış bulunuyor şu anda. Huzurlarınızda gerek sağlık bakanlarımıza ve TİKA ile TOKİ'ye özellikle teşekkür ediyorum, yüklenici firmalara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Hastanemiz inşallah 5 yıl sonra tamamen Somali Sağlık Bakanlığı'na teslim edilecek. Bu arada yine Sağlık Bakanlığımız yine gerek doktor noktasında sağlık ekipleri noktasında burayı takviye edeceği gibi burası bir eğitim öğretim hastanesi görevi sıfatı ile yürüyecek. Somalili doktorlarımızın burası adeta şuanda görev alacağı bir merkez haline gelecek. Bir diğer önemli adım da Somali'nin adeta aynası olacak olan Mogadişu Havaalanı yeni terminalinin bugün de açılışını yaptık. Çok kısa zamanda tamamlanan bu terminal 300 kişiye istihdam sağlayacak. Şu an itibari ile günde 5 bin yolcuya hizmet verebiliyor. Ve THY bugünden itibaren haftanın her günü olmak üzere 7 gün Mogadişu'ya sefer düzenleyecek. Bu arada Mogadişu limanı yönetimini devralan Albayrak şirketimiz modernleşme çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor. Tabi Mogadişu limanı çok çok stratejik bir yerde bulunuyor. Somali devleti için de önemli bir gelir kaynağını teşkil ediyor. Bu çerçevede şuan çalışmakta olan büyük konteynır limanı bir vincini ilave ettiler, yeni vinç te Şubat ayında ilave edilmek suretiyle boşaltma yükleme noktasında çok çok hareketli bir liman haline gelecek.

Tabi bugün bir mutluluğu daha yaşadık. Havalimanı ile şehir merkezine olan yol 3,5 yıl önce yoktu ama şimdi bu yolun asfaltlanmış olarak bitmiş olması bizi ayrıca mutlu etti. Yani Türkiye olarak biz Somalili kardeşlerimize hizmet ürettik, dert üretmedik. Bu kardeşliğimizin bir gereğiydi bunu yapmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Yeterli mi değil bu dayanışmamız devam edecek. Büyükelçiliğimizin yeni hizmat binası çalışması da devam ediyor. Bizlere 80 bin metrekarelik bir alan tahsis ettiler ve bu alan üzerinde 10 bin metrekare alanı olan bir hizmet binasını gerçekleştiriyoruz. Bu dünyanın en büyük Türk Büyükelçiliklerinden bir tanesi oluyor. Bu büyükelçilik binamızda yine örnek müstesna ve şuanda da Somali'de bizim büyükelçimiz gibi bir bina yok ve buna benzer atılan bir adım da yok.Tabi, bu büyükelçi noktasında attığımız adımla da çok farklı bir gelişmeyi sağlarken hala konteynırlar içinde bu hizmeti veren ülkeler de var. Bu vesile ile uluslararası toplumu Somali ile olan bağlarını güçlendirmeye davet ediyoruz. Somali'nin dertleri ile yakından ilgilenmeye davet ediyoruz. Sonunda bir hiç çıkan değil, sonuçlar çıkan toplantılar istiyloruz. Gerek resmi kuruluşlarımızla gerek STK'larımızla Somali yönetimi ile işbirliği içinde 3 yılı aşkın süredir yeniden yapılanmaya katkı sağlıyoruz. Gerçekten buradan ailelerinden fedakarca uzak çalışan gayret eden tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz Afrika'daki bu ziyaretlerimize başlarken Ebola'ya karşı mücadele kapsamındaki yardımlarımız ülkelere ulaştırılıyor.

'Somali'nin çehresini değiştirelim'

Bu konuda Afrika ülkelerine desteğimiz devam edecektir. Tabi üzerinde durduğum hassas konulardan biri de şu, Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Diyoruz ki bir konut yapımına girelim. Ama önce bir şehir planlaması yapalım, ilk etapta bir 10 bin konut yapmak suretiyle şehrin görünümünü değiştirelim. Burada, 45 metrekarelik 65-85 metrekarelik alt gelir gruplarına yönelik bir adım atabiliriz. Bu konunun detaylarını değerli mevkidaşımla görüştük. İnanıyorum ki 1-2 yıl içinde bu konutu hazırlar ve Somali'ye kazandırırız.