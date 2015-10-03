T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burnundan ameliyat olan Ahmet Hakan taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret edeceği açıklandı

03 Ekim 2015 01:54

Evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayan Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, burnundaki kırık nedeniyle öğleden sonra geçirdiği ameliyatın ardından bu akşam taburcu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah saat 10.00'da Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret edecek.
Amerikan Hastanesi'nde yaklaşık 1.5 saat süren burun ameliyatı geçiren Ahmet Hakan, doktorların geceyi hastanede geçirmesi yönündeki tavsiyesine rağmen, saat 21.00 sıralarında kendi isteğiyle taburcu oldu.
 

Kılıçdaroğlu, evinde ziyaret edecek
 

Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ı yarın saat 10.00'da evinde ziyaret edecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ikinci ziyaretini Hürriyet Gazetesi'ne gerçekleştirerek, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'e geçmiş olsun dileklerini iletecek.

ETİKETLER

ahmet hakantarafsız bölgeameliyatburuntaburcukılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Güneş gazetesi: Ahmet Hakan'a saldıranlar HDP'li!

Organize Suçlar Büro Amirliği'ne sevk edilen 4 kişiden 3'ünün AKP üyesi olduğu ortaya çıkmıştı

Ahmet Hakan burun ameliyatına alındı

13.00 sıralarında evdinden ayrılarak Amerikan Hastanesi’ne giden Ahmet Hakan, burnundaki kırık nedeniyle saat 15.00’de ameliyata girdi

20 gazeteden 58 yazar Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı yazdı

Nazlı Ilıcak: Gelişmelerin sorumlusu, sürekli “nefret dilini” kullanan Tayyip Erdoğan, havuz medyası ve AK Parti’nin kurduğu AKTroller örgütüdür

Kılıçdaroğlu: AKP'li Boynukalın partiden ihraç edilmiş olsaydı Ahmet Hakan'a yönelik saldırı olmazdı

"Ahmet Hakan'a saldıranların AKP’li olması bir partinin doğrudan suçlanması için yeterli olmaz"

Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişi için ek gözaltı süresi

Ahmet Hakan'a evinin önünde saldıran 4 şüphelinin sorgusu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24