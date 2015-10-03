Burnundan ameliyat olan Ahmet Hakan taburcu oldu

Evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayan Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, burnundaki kırık nedeniyle öğleden sonra geçirdiği ameliyatın ardından bu akşam taburcu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah saat 10.00'da Ahmet Hakan'ı evinde ziyaret edecek.

Amerikan Hastanesi'nde yaklaşık 1.5 saat süren burun ameliyatı geçiren Ahmet Hakan, doktorların geceyi hastanede geçirmesi yönündeki tavsiyesine rağmen, saat 21.00 sıralarında kendi isteğiyle taburcu oldu.



Kılıçdaroğlu, evinde ziyaret edecek



Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ı yarın saat 10.00'da evinde ziyaret edecek. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ikinci ziyaretini Hürriyet Gazetesi'ne gerçekleştirerek, Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'e geçmiş olsun dileklerini iletecek.