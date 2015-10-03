Kılıçdaroğlu: AKP'li Boynukalın partiden ihraç edilmiş olsaydı Ahmet Hakan'a yönelik saldırı olmazdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı değerlendirdi. “Ahmet Hakan'ı tehdit edenlerin AKP'ye yakın isimler olduğunun bilindiğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, "Keşke bu önlemleri daha o saldırılar başlamadan veya ilk saldırıdan sonra almış olsalardı. O zaman belki bu tablolar ortaya çıkmamış olurdu" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş" diyen AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın partiden ihraç edilmiş olması halinde bu saldırının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazetecilere yönelik yapılan saldırıları toplumun her kesimin kınaması lazım ama maalesef bizim ülkemizde gazeteciler ölümle tehdit edildiler" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, "Geleneksel Yılın Basın Fotoğrafları 2015 Ödül Töreni" öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, evinin önünde uğradığı saldırıda Ahmet Hakan’ın yaralandığını anımsatarak, "Saldırganlardan üçü AK Parti üyesi çıktı ve bu akşam gelen kararla partiden ihraç edildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “üç saldırganın AKP’li olmasının bir partinin doğrudan suçlanması için yeterli kanıt olamayacağını” dile getirdi.

Türkiye tarihine kara leke



"Gazetecilere yönelik yapılan saldırıları toplumun her kesimin kınaması lazım ama maalesef bizim ülkemizde gazeteciler ölümle tehdit edildiler" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hükümet tarafından ses çıkmadı. AKP kanadından ses çıkmadı. Bir gazete AKP milletvekili öncülüğünde basıldı, camları, çerçeveleri kırıldı, bilgisayarları kırıldı. Yine AKP tarafından bu saldırılar sanki masum saldırılarmış gibi gösterildi ve arkasından da sayın Ahmet Hakan'a yönelik ağır saldırı gerçekleşti. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bu tür saldırıların olmaması gerektiğini savunuyoruz ve söylüyoruz. Bunlar Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçiyor.

Emin olunuz kendimizi batıda anlatamıyoruz, anlatmakta zorluk çekiyoruz. Aynı kaygı batının siyasetçilerinde de var, 'Türkiye nereye gidiyor' diye. Evet biz de aynı soruyu soruyoruz, 'Türkiye nereye gidiyor?' Özgür basının olmadığı bir ülkede insanlar nasıl yaşayacak, dertlerini nasıl anlatacak, gazeteciler halkın sorunlarını geniş kitlelere nasıl aktaracaklar? Bunların hepsi sorun olmaya başladı. Umarım Türkiye 1 Kasım'da bütün bunları aşmış olur."



'Keşke bu önlemleri saldırılar başlamadan alsalardı'



Kılıçdaroğlu, üç saldırganın partiden ihraç edilmesinin güzel bir olay olduğunu belirterek, "Ama olayın öncesine gittiğimizde doğrudan Ahmet Hakan'ı tehdit edenlerin AKP'ye yakın isimler olduğunu biliyoruz. Gazeteye baskın yapanların AKP'li olduğunu biliyoruz. Keşke bu önlemleri daha o saldırılar başlamadan veya ilk saldırıdan sonra almış olsalardı. Örneğin o milletvekilini partiden ihraç edebilmiş olsalardı o zaman belki bu tablolar ortaya çıkmamış olurdu" ifadelerini kullandı.