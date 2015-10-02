Güneş gazetesi: Ahmet Hakan'a saldıranlar HDP'li!

Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu'na bağlı Güneş gazetesi, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyı HDP'lilerin gerçekleştirdiğini iddia etti. Haberde, "saldırganların sosyal medyada hesaplarında HDP'yi öven paylaşımlarda bulunduğu" iddiası gerekçe olarak gösterildi.

Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve Organize Suçlar Büro Amirliği'ne sevk edilen 4 kişiden 3'ünün AKP üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sabah gazetesi de bu gelişme üzerine AKP'nin söz konusu saldırganları partiden ihraç ettiğini duyurdu.

Güneş'te "Saldırgan Sırrı Süreyya Önder'i örnek almış" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

"Ahmet Hakan'ı darp eden şüphelilerin sosyal medya hesaplarından HDP'yi öven paylaşımlar yapmaları dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden yurt dışında bulunan Cem Uzan ile tartışan Ahmet Hakan, şiddetli diyaloğun üzerinden çok geçmeden evinin yakınlarında darp edildi. Sunduğu programında ardından evine gitmek üzere yola çıkan Ahmet Hakan 4 kişinin bulunduğu araç tarafından takibe alındı. Evine yaklaştığı sırada arkadan hafifçe çarparak aracın durmasını sağlayan şüpheliler, Ahmet Hakan’ın burun ve kaburga kemiği kırılacak şekilde darp etti. Saldırının hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanan Ahmet Güler, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur Adıyaman verdikleri ifadede ‘trafik’ nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü.

Öte yandan şüphelilerden Adıyaman’ın sosyal medya hesabından HDP’yi ve HDP’li vekilleri öven tweetler ile PKK yandaşı hesaplara ait paylaşımlar yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Diğer şüphelilerin tehdit yaralama ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkalı oldukları belirtildi."

İşte Güneş gazetesinin bugünkü birinci sayfası: