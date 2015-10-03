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Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişi için ek gözaltı süresi

Ahmet Hakan'a evinin önünde saldıran 4 şüphelinin sorgusu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sürüyor

03 Ekim 2015 00:37

Hürriyet gazetesi yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan “Tarafsız Bölge” programının sunucusu Ahmet Hakan'a evinin önünde saldıran 4 kişi için 1 gün daha ek gözaltı süresi alındı.

DHA’da yer alan habere göre, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a önceki gece evinin önünde saldırdığı için gözaltına alınan 4 zanlının sorgusu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde devam ediyor. 4 kişi için savcılıktan 1 gün daha ek gözaltı süresi alındı.  Şüphelilerin öğleden sonra sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

 

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