Burnu ve çenesi kırılan gaz fişeği mağduru: Beni durduk yere vurdular

Berkin Elvan'ın cenazesinden sonra İstiklal Caddesi'nde yüzüne gaz fişeği isabet ederek burnu ve çenesi kırılan İsa Kahraman (20) hala yoğun bakımda. İstiklal'de bir falcının reklam panosunu taşıyarak geçinen Kahraman, "İşten çıkmış internet kafeye gidiyordum. Davacıyım" dedi.

Berkin Elvan’ın cenazesinden sonra İstiklal Caddesi’nde çıkan olaylarda yüzüne gaz fişeği isabet eden 20 yaşındaki İsa Kahraman’ın burnu ve çenesi kırıldı. Elif İnce'nin Radikal'de yer alan haberine göre, çarşamba akşamı vatandaşların yardımıyla ambülansa sevk edilerek Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman hala yoğun bakımda.

Kahraman, İstiklal’de bir fal kafenin reklam panosunu taşıyarak geçimini sağladığını, eylem dolayısıyla işyerinin erken kapandığını ve oyun oynamak için Asmalımescit civarında bir internet kafeye doğru yürürken olayların ortasında kaldığını söyledi. TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla yere düşerek sürüklendiğini, bu sırada polisin boya mermisi ve gaz fişeğiyle üzerine ateş ettiğini söyledi.

‘Plastik mermiyle kapsül sıktılar’

Baro avukatları vasıtasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirten Kahraman, olayı şöyle anlattı: “İşten çıktım. Patron ‘ bugün çalışma’ dedi, ben de tamam dedim paramı aldım gidiyordum. Baktım eylem var. Koşarak Adidas’ın orada internet var oraya gidiyordum oyun oynamaya, oradan da eve gidecektim. Baktım TOMA durduk yere bana su sıktı, ayağım kaydı düştüm. Tam ayağa kalkacaktım plastik mermiyle kapsül sıktılar ardı ardına. Durduk yere yaptılar. Suçum olsa haklılar ama hiçbir şey yapmadım, ‘dur dur’ anlamında el işareti yaptım. Sonra polisler yanımdan hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti. Birkaç kadın beni yerden kaldırarak ambulansa taşıdı. Davacıyım.”

Ailesinin Nevşehir'de yaşadığını belirten Kahraman, hastanede refakatçisiz kalıyor.

ÇHD: 3 yaralı var

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi de Berkin Elvan’ın cenazesi defnedildikten sonra İsa Kahraman’ın arasında olduğu ve durumları tıbben kritik olan 3 kişi (İsa Kahraman, İbrahim Yaman, Cengiz Çolak) hakkında bir açıklama yayınladı. ÇHD, açıklamasında "Kamuoyunda olay günü kafasından vurulan bir pilavcı olduğu haberleri çıkmıştı. Bu bilgi doğru değil. Kafasından vurulan kişi İsa Kahraman’dır. İsa Kahraman’ın İstanbul’da kimsesi yok, yalnız kalıyor" dedi.

Derneğin Şişli Etfal Hastanesi'nde yattığını tespit ettiği diğer iki yaralıyla ilgili açıklaması şöyle: "İbrahim Yaman; 65 yaşında. Durumu son derece kritik. Hayati tehlikesi devam ediyor. 12 Mart günü Pangaltı’da polis müdahalesi sırasında devrilen bir aydınlatma direğinin altında kalmış. Ailesi de hastanede. Sağlık durumu son derece ağır, halen yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. Hastanede diğer durumu ağır olan Cengiz Çolak ile avukat arkadaşlarımız henüz bir irtibat kuramadılar. Bu akşam ve yarın tekrar girişimlerde bulunulacak."

'Avukatlar engellendi'

Açıklamada, avukatların hastaneye girişlerinin engellenmeye çalıştığı da belirtildi: "Dün gece hastaneye avukat arkadaşlarımızın girmesi önce engellenmeye çalışıldı ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen talimat gereği içeri sokulmayacakları söylendi. Avukat arkadaşlarımızın izlenimleri, her üç kişinin de mevcut durumlarının kamuoyundan saklanmaya çalışıldığı noktasındadır. Bu sabah ise tekrar hastaneye gidilmiş, görüşme ve bilgi alabilme sağlanmıştır. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi olarak Şişli Etfal Hastanesindeki yaralılar hakkında girişimlerde bulunacağımızı ve takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."