Ahmet Hakan: TÜSİAD'ı eleştiren işadamlarının tavrı sefilce

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Bu ülkeye yabancı sermaye gelmez” açıklamasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi haline gelen TÜSİAD’ı eleştiren bazı işadamlarını bugünkü köşesine taşıdı.

Star gazetesine konuşan Rahmi Koç, Cefi Kamhi, Hamdi Akın, Kemal Şahin ve Adnan Polat gibi isimleri eleştiren Ahmet Hakan, “Bu sefil bir tutumdur. Başbakan’ın kendisini “yanılmaz ve yanıltılamaz en büyük otorite” olarak görmesine, işte bu türden sefil tutumlar neden oldu, oluyor” görüşünü dile getirdi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (31 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan, “Burjuvazinin sefaleti” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ortada krizli bir durum var ve TÜSİAD, böyle bir ortamda “endişe” belirtti.

Dedi ki:

-Yargıyı hükümete bağlarsanız...

-İhale yasasıyla onlarca kez oynarsanız...

-Vergi cezalarıyla şirketler üzerinde baskı kurarsanız...

-İnterneti sınırlamaya kalkarsanız...

Bu ülkeye yabancı sermaye gelmez.

*

TÜSİAD bu uyarıyı ortalık güllük gülistanlıkken, hiçbir şey yokken, huzur ve güven zirvedeyken yapmış olsaydı, “Arkadaş, bu TÜSİAD bir türlü akıllanmayacak, bak yine ortalığı karıştırmaya çalışıyor” denebilirdi.

Ama hayır!

Zaten ortalık fena karışık...

(Dikkat: Başbakan Erdoğan bile “Fetret devrindeyiz” diyor.)

*

Kriz ortamlarında sermaye çevreleri “endişe” belirtir, “uyarı” yapar, bu doğaldır.

Ama eğer memlekette işler çığırından çıkmışsa...

Kriz ortamında endişe belirten sermaye çevrelerine bile “vatan haini” denir.

Nitekim dendi de.

Başbakan Erdoğan, TÜSİAD’a açıkça “vatan haini” dedi.

*

Bu durumda memleketin anlı şanlı büyük işadamlarından ne beklenir?

En azından “TÜSİAD’a haksızlık yapılıyor, endişe belirtmenin vatan hainliğiyle ne ilgisi var” demeleri beklenmez mi?

Beklenir ama bizde nerede öyle işadamları!

*

Bizde büyük işadamları, sırf kendilerini kurtarmak için TÜSİAD’ı bile satarlar.

Nitekim sattılar da.

Kanıt mı? Buyurun:

Başbakan’ın TÜSİAD’a “vatan haini” dediği günün ertesi günü, bir grup anlı şanlı işadamımız, Star gazetesine “dizi dizi inciyiz/bağlılıkta birinciyiz” edasıyla demeçler patlattılar.

*

Kim, ne mi dedi?

-Rahmi Koç, “Türkiye’de herhangi bir risk yok” dedi.

-Cefi Kamhi, “TÜSİAD açıklaması, son gelişmeleri analiz edemiyor” dedi.

-Hamdi Akın, “Türkiye’nin istikrarına tüm dünya güveniyor” dedi.

-Kemal Şahin, “ABD ve Alman şirketleriyle büyük anlaşmalar imzalanıyor” dedi.

-Adnan Polat, “Yabancı yatırımcılar Türkiye’den çekinmiyor” dedi.

*

Kısacası...

Bu anlı şanlı işadamlarımız, “vatan haini” suçlamasından tırsıp dizi dizi dizilerek...

-“Ben TÜSİAD gibi değilim Sevgili Başbakanım, ben cici çocuğum, sakın TÜSİAD’ı defterden sildiğin gibi beni de silme” anlamına gelen mektuplar gönderdiler.

-“Aman Başbakan bizi de vatan haini kapsamına almasın” diyerek “vatan haini” ilan edilen TÜSİAD’ı anında satıverdiler.

-İktidar korkularını küçük hesaplarıyla birleştirdikleri için “TÜSİAD haksız bile olsa vatan haini suçlamasını hak etmiyor” cümlesini bile söylemediler, söyleyemediler.

*

Bu sefil bir tutumdur.

Başbakan’ın kendisini “yanılmaz ve yanıltılamaz en büyük otorite” olarak görmesine, işte bu türden sefil tutumlar neden oldu, oluyor.

TÜSİAD’ın açıklamasıyla ilgili kim ne demişti?

Adnan Polat (Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı):

Kanadalı fon ile 600 milyon dolarlık anlaşma yaptık

Yabancı yatırımcıların Türkiye’den çekindiklerini düşünmüyorum, aksine Türkiye fırsat sunan bir ülke. Bizim şirketimizin de Fransızlar’la Türkiye’de ciddi bir ortaklığı var. Fransız enerji firması Electricite de France (EDF) ile çalışıyoruz, bu firmanın yıllık cirosu 120 milyar dolar. Onlarla bugüne kadar 600 milyon Euro’luk yatırım tamamladık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu firma ile 600 milyon Euro’luk rüzgar enerjisi alanında yatırım yapacağız. Ege ve Marmara Bölgeleri’nde olacak. Yabancıların yatırımdan kaçındıkları konusunda en güzel cevabı bizim şirketimizin yaptığı bir ortaklıkla verebilirim. Kanadalı emeklilik fonu PSP ile bir şirket kurduk Türkiye’de. Güneş enerjisi alanında yatırımlarımız olacak. Onlarla da geçen hafta sözleşmeyi yaptık. Rekabet Kurumu kararını bekliyoruz. Toplam 600 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi ile Türkiye’ye geldiler. Türkiye şuan ki durumda yatırım yapılacak yıldız ülkelerden biri. Seçim sürecinin ardından bu tür konuları da geride bırakacağız. Bunlar seçim süreçlerinde yaşanan durumlar. Biz ve yabancı ortaklarımız yatırımlara devam ediyoruz.

Kemal Şahin (Şahinler Holding Başkanı):

ABD’li ve Alman iki şirketle 100 milyon $’lık imza

TÜSİAD Başkanı’nın konuşması abartılı. Yabancı yatırımcıların bu durumu bir risk olarak gördüğünü düşünmüyorum. Yaşanan olaylar normal, geçici olaylar. Hükümet bu sorunu çözecektir. Böyle sorunlar her ülkede yaşanıyor. Türkiye’de yabancı yatırımcı var ve gelmeye de devam edecektir. Faizler ve döviz kurları nedeniyle belki soru işaretleri olabilir ancak tüm bunların cevapları kısa süre içinde verilecektir. Türkiye’ye gelmeyip de nereye gidecek yabancı yatırımcı? Avrupa’nın nüfusu yaşlanıyor, Avrupa büyümüyor. Doğu’da zaten siyasi çalkantılar var. Türkiye’ye sermaye gelmez diye bir şey olmaz. Ciddi büyüyen ve potansiyeli olan bir ülkeyiz. Türkiye gibi büyük bir partnerle her yatırımcı çalışmak ister. Yabancı firmalar için ciddi fırsatlar var. Örneğin Şahinler Holding olarak sahibi olduğumuz Avrupa Serbest Bölgesi’nde iki imza attık. Bir ABD’li şirket teknoloji üretecek, bir de Alman firma motor aksamları üretecek. İki şirket ile de imzalarımızı attık. Toplam yatırımları 100 milyon doları buluyor.

Hamdi Akın (Akfen Yönetim Kurulu Başkanı):

Türkiye’nin istikrarına tüm dünya güveniyor

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırımlarına tedirgin bakması gibi söylentiler geçicidir, kalıcı olan Türkiye’nin istikrarıdır. Türkiye’nin istikrarına tüm dünya güveniyor. Kur oynaklığı bizi rahatsız ediyor ama bunların hepsi serbest piyasanın talepleri ile ortaya çıkan durumlar. Biraz bekleyip görmek gerekecek. Müdahaleden çok yapısal bir takım tedbirler almak her zaman daha iyi olmuştur. Her şeyin çok daha iyiye gideceğine inanıyorum. Türkiye’nin önünde bir engel yok. Siyasi çalkantılar demokrasinin gereğidir.

Cefi Kamhi (Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı):

Son gelişmeleri TÜSİAD açıklaması ile analiz yanlış

TÜSİAD’ın açıklaması bence kendi görüşlerini ifade ediyor. Genelleme yapmak yanlış. Her ülkede bu tür gelişmeler yaşanabilir. Yatırımcı ekonomik göstergelere daha çok önem veriyor. Bugünkü konjonktürü TÜSİAD’ın açıklaması ile analiz etmek yanlış olacaktır. Sonuç itibariyle yabancı yatırımcı adına bir endişe olmadığını düşünüyorum. Endişe, toplumsal barış olmalı. Herkesin tek bir bayrağı var. Bu topraklarda bu yapıda huzurlu, birlik ve beraberlik ile yaşamalıyız.

Rahmi Koç (Koç Hol. Onursal Başkanı):

Türkiye’de herhangi bir risk yok

Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’de herhangi bir risk gözükmüyor. Olası gelişmeler olması gerektiği gibi gidiyor. Yatırım yapan riski alır zaten, bir risk olmasa kâr yoktur zaten hiçbir yerde. Türkiye’nin ekonomik ve siyasi yapısı şuan için risk arz etmiyor. Kur oynaklığı ile ilgili bir açıklama yapmak için ise erken.