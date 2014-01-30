TÜSİAD: Merkez Bankası önemli bir adım attı, ekonomik konuları sorgulama hakkımız var

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, "Merkez Bankası piyasanın dengeye getirilmesi açısından önemli bir adımı atmıştır." dedi.

iki yıldır enflasyon hedefinin tutturulamamasının ekonomik maliyetleri olduğunu belirten Yılmaz, fiyat istikrarının, kendilerinin yakından izlediği ve sorgulama haklarının olduğu konular olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nun (REF) 2009 yılından bu yana yayınladığı "Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi Raporu"nun 2013-2014 yılı lansman toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Faiz kararının düzeyi, şekli, zamanlaması, bu konudaki tercihler bizim alanımız değil. Bunlar merkez bankacılığı içinde alınmış en doğru kararlar olarak algılanmalıdır. Bu alanı izlemeye sorgulamaya devam edeceğiz. Merkez Bankası kararlarının makro ekonomik istikrarın korunması açısından önemli bir dönüm noktası olarak gerçekleşeceğini umut ediyoruz ve bunu böyle görmek istiyoruz" dedi.

TÜSİAD olarak siyasetin kurumsallaşması açısından, hukuk devleti, güçler ayrımı, şeffaflık gibi temel demokratik kavramlar konusunda görüşlerini ve önerilerini paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, toplumun her kesiminden yükselen çoğulcu ve katılımcı demokrasi talepleri karşısında, özgürlük alanlarının genişletilmesi, adalete güvenin tesis edilmesi açısından AB normlarında siyasi reformlara yeniden hız kazandırılmasının gerekliliğine dikkati çekti.



Yılmaz, "AB tam üyelik sürecine, müzakere sürecine, AB yönelimimize hız kazandırmalıyız" görüşünü paylaşarak, bu konudaki kararlılığın tekrar yüksek ifadeyle belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Merkez Bankası’nın aldığı kararlara da değinen Yılmaz, "bağımsız merkez bankacılığı" ifadesine dikkati çekti. Yılmaz, 2 yıldır enflasyonun resmi hedeften saptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu hedef sapmasının önemli maliyetleri de oldu. Bekleyişlerin oluşması, fiyatlandırma davranışları bu sapmadan nasibini aldı. TCMB bir kaç gün önce aldığı bir kararla aslında bugün konuştuğumuz rekabet olgusunun tam merkezinde olan fiyat istikrarına yoğun bir odaklanma içerisinde olacağını kuvvetli bir şekilde açıkladı, biz bunu böyle anladık. Bize göre TCMB piyasanın dengeye getirilmesi açısından önemli bir adımı atmıştır. Faiz kararının düzeyi, şekli, zamanlaması bizim ilgi alanımız değil. Bunlar TCMB prensipleri içinde alınmış en doğru kararlar olarak varsayılmalıdır.

Yılmaz, buna karşın enflasyon ve fiyat istikrarının, kendilerinin yakından izlediği ve sorgulama haklarının olduğu konular olduğunu belirterek, "Bu alanı izlemeye ve sorgulamaya devam edeceğiz. TCMB'nin kararlarının, makroekonomik istikrarın öneminin korunması açısından önemli bir dönüş noktası olarak gerçekleşeceğini umut ediyoruz ve bunu böyle görmek istiyoruz" diye konuştu.