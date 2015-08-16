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Burcu Esmersoy hacklendi, fotoğrafları internete sızdırıldı

Jennifer Lawrence, Avril Lavigne, Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafları da daha önce internete sızmıştı

16 Ağustos 2015 14:12

Jennifer Lawrence, Avril Lavigne, Kim Kardashian, Rihanna ardından iCloud tabanlı bulut hesaplarının hacklenmesiyle fotoğrafları internete sızan isimler arasına Burcu Esmersoy da katıldı. 

Ünlü oyuncu Lawrence, özel fotoğraflarının yayımlanması ardından Vanity Fair dergisine konuşmuş ve "Başına gelenlerin bir skandal değil, seks suçu olduğunu" söylemişti.

24 yaşındaki Lawrence yaşadığı süreci şöyle aktarmıştı:

“Yaşananlar beni çok korkuttu çünkü bütün bunların kariyerimi nasıl etkileyeceğini bilmiyordum. Kamuya mal olmuş bir kişi olmam, bir oyuncu olmam bütün bunları haketiğim, istediğim anlamına gelmiyor. Bütün bunlar işimin getirdiği zorunluluklar değil. Söz konusu olan benim vücudum ve vücudumla ilgili karar alma hakkı sadece bana ait olmalı. Bunun böyle olmaması midemi bulandırıyor, böyle bir dünyada yaşadığımıza inanmakta zorluk çekiyorum.” 

Jennifer Lawrence'Özür dileyecek hiç bir şeyim yoktu' 

Röportajda  daha önce neden yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadığını da anlatan Lawrence “Bir şeyler yazmaya çalıştığım her seferde ya ağlamaya başlıyor ya da çok sinirleniyordum” dedi. Dergiye konuşurken yanlış bir şey yapmadığının altını çizen genç oyuncu ”Önce bir özür yazmaya başladım ancak özür dileyecek hiç bir şeyim yoktu. Dört yıl boyunca sevgi dolu, sağlıklı, bir ilişki içindeydim. Ancak erkek arkadaşım başka bir şehirde yaşıyordu. Ya bana bakacaktı ya da pornoya” dedi.

'Para için değmez' 

Lawrence yaşadıklarının en zor yanının olanları babasına anlatmak olduğunu da belirtti ve “Neyseki onu aradığım sırada golf oynuyordu da keyfi yerindeydi” dedi.

Ünlü oyuncu sözlerine “Açlık Oyunları filmlerinden ne kadar kazandığım umrumda bile değil. Eğer babamı arayıp bunları söylemekle filmlerden kazandığım para arasında bir seçim yapma şansım olsa, bu para için değmez derdim” diyerek devam etti.

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