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Spor

Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burcu Esmersoy: Her hafta Barcelona uçağında yerim hazır

İki isim küs oldukları yönünde çıkan haberleri yalanlamışlardı

11 Temmuz 2015 12:53

41 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olan Arda Turan yakın arkadaşı Burcu Esmersoy'u da gururlandırdı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, dünya devi Barcelona’ya transfer olan Arda Turan hakkında “Yıllardır hak ettiğini düşündüğüm olacağını içten içe bildiğim, gerçekleşmesinin bir hayal olduğunu hiç düşünmediğim transfer sonunda en doğru, en güzel, en anlamlı dönemde hayata geçti. Hafta aşırı THY Barcelona uçuşlarında yerim hazır. Şimdi işten izin alabilecek miyim ona bakacağız.”

Burcu Esmersoy ile Arda Turan küs oldukları yolunda çıkan haberleri yalanlamışlardı. 

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