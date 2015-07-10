Arda Turan, Barcelona'ya 5 yıllık imzayı attı

Barcelona Kulübü'ne transfer olan Arda Turan için Barcelona'da imza töreni düzenlendi. Dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği törende, kendisini 5 yıllığına Barçalı yapan imzayı atan Arda, Katalan ekibinin tarihindeki en pahalı 4. futbolcu oldu.

Dün akşam Barcelona'ya, beraberinde bir medya ordusu ile giden milli futbolcu, kulüp binasında düzenlenen törenle 5 yıllık imza attı.

Arda Turan, tarihi imzayı attıktan sonra, menajeri Ahmet Bulut ve arkadaşlarıyla birlikte Barcelona bayrağı önünde poz verdi.

Arda Turan, attığı bu imzayla Barcelona Kulübü tarihinin en pahalı 4. futbolcusu oldu.

İşte Barcelona'nın en pahalı transferleri;

1- Luis Suarez 75 milyon euro

2- Zlatan 40 milyon euro+Samuel Eto'o

3- Neymar 48.6 milyon euro

4- Arda Turan 41 milyon euro

5- Cesc Fabregas 35 milyon euro

6- David Villa 34.5 milyon euro

7- Marc Overmars 25 milyon euro

8- Dani Alves 23.5 milyon euro

9- Alexis Sanchez - 23 milyon euro

10- Dmytro Chygrynskiy - 22.5 milyon euro

11- Ronaldinho - 21 milyon euro

İmza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Dünyanın en büyük klubündeyim'

Arda Turan imzayı attıktan sonra basın toplantısı odasına gidip, gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı. Toplantının başında Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enriquo Cerezo ve teknik direktör Simeone'ye teşekkür eden Arda, "Dünyanın en büyük kulübüne geldiysem, bu onların sayesindedir" dedi. Milli futbolcu daha sonra şunları söyledi:

- Hayatımda en çok olmak istediğim yerdeyim; Barcelona'dayım.

- Barcelona'nın cezası nedeniyle oynayamayacağım 6 ayı en iyi şekilde değerlendireceğim ve takımda oynayacağım. Çünkü bu benim hayalim.

- Hayat boyu kimse Xavi'nin sorumluluğunu kimse taşıyamaz. O Barcelona için özel bir oyuncudur, bütün futbolseverlerin idolüdür. Ben de farklı bir oyuncuyum. Ben kendi tarzımı sahaya yansıtıp buradaki insanların kalbini kazanmak istiyorum.

- Teknik direktör Luis Enrique ile telefonda konuştum, bu beni çok mutlu etti. Eski teknik direktörüm Simeone ile ikisinin arasındaki farkı bilmem için Luis Enrique ile de çalışmam lazım. Simeone benim için özel bir insan. Luis Enrique'nin ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu anlatmam gerek yok.

- Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu, Iniesta'nın ise idolüm olduğunu daha önce söylemiştim. Benim için Iniesta'nın pozisyonunda oynamak değil, forma giymek önemli. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım ve elimden gelen her şeyi yaparım.

'Luis Enrique'nin golü ofsayttı'

- Dünyanın en iyi futbolcularıyla aynı sahayı paylaşacağız. Tabii ki formayı giymek zor olacak. Ama ben dünyanın en iyi oyuncularının arasında takıma girmek istiyorum.

- 2002'de Galatasaray-Barcelona maçında top toplayıcılık yapıyordum, bana gelen topu Luis Enrique'ye vermiştim. Luis Enrique daha sonra benden aldığı topla gol attı. Gol ofsayttı! Oradan buraya gelmek benim için büyük bir gurur.

- Karşısında oynamaktan en çok keyif aldığım takımdayım. Her zaman şunu söyledim; kötü oynayabilirsiniz ama kötü mücadele hakkınız yoktur. Benimle gurur duyan, hayal eden insanlara iyi bir örnek olacağım.

- Messi, dünyanın en iyi futbolcusu. Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından biri ama Messi belki de gelmiş geçmiş en iyi futbolcu.

- Hayatım başarıya odaklıdır. Madrid'de mutlu olmamın en büyük sebebi 4 yıl boyunca kupalar kazanmaktı. Burada da kupalar kazanıp mutlu olmak istiyorum.

'Forma numaramı daha sonra belirleyeceğiz'

- Giyeceğim formanın numarası önemli değil. Benim için önemli olan Barcelona formasını giymektir. Numaramı takım arkadaşlarımla konuştuktan sonra belirleyeceğim.

- Hayatım boyunca Barcelona'nın stilini kendime uygun gördüm ve burada oynamanın hayalini kurdum.

- Transferim kesinleşince Iniesta bana mesaj attı, "Hoşgeldin" dedi. Bu beni çok mutlu etti. Barcelona gibi bir kulüpte olmak benim için kontrattan, paradan çok daha önemli ve değerli.

- Altı ay inşallah çabuk geçer. Bu formayı giymek için gerçekten sabırsızlanıyorum.