Arda Turan Nou Camp'ta

Milli futbolcu Arda Turan, 41 milyon Euro transfer bedeliyle 5 sezonluğuna anlaştığı Barcelona Kulübü ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın Barcelona kentine geldi. Menajeri Ahmet Bulut'la birlikte, Barcelona'nın efsane stadı Nou Camp'a gelen Arda, transfer haberinin ardından ilk kez yeni takımının logosuyla birlikte poz verdi.

Kente gelmesinin ardından Barcelona kulüp binasına geçen Arda, her yeni transfer futbolcu gibi Nou Camp Stadı'nda ofislerin bulunduğu binanın ön yüzündeki kulüp amblemi önünde foto muhabirlerine poz verdi.

Arda Turan yarın sabah TSİ 10.30'da ilk olarak kendisini 5 yıllığına Barcelona'ya bağlayan yeni sözleşmeye imza atacak. Arda, basın toplantısının ardından yeni forması ve birçok kişinin merak ettiği yeni sırt numarasıyla Nou Camp Stadı'nda kendisini bekleyen foto muhabirleri ve kameramanların karşısına çıkacak.







Arda'nın Nou Camp'taki ilk anları, taraftarlara da açık olacak.