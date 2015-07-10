Barcelona, Arda için Twitter'dan o nick'i satın aldı

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın ismine özel Twitter kullanıcı adı olan @ardaturan ismini aldı.

Yıldız futbolcunun mikroblog sitesi Twitter'daki bir önceki nicki 'ardaturan10line' dı.

'Hayatım boyunca olmak istediğim yerdeyim'

Milli oyuncu, Barcelona'ya imza atmasının ardından hayatı boyunca olmak istediği yerde olduğunu vurgulayan Arda, "Barcelona kulübünün büyüklüğünü ve sadece futbol kulübü olmadığını biliyorum. Beni yakından tanıyan arkadaşlarım bilirler, Barcelona'ya hep bir yakınlık hissettim. Hayatımda boyunca en çok olmak istediğim yerdeyim" diye konuştu.