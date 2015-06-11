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Burcu Esmersoy'u kızdıran Arda Turan sorusu

Yakın dostlukları olan Burcu Esmersoy ve Arda Turan'ın bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşuluyor

11 Haziran 2015 12:17

Burcu Esmersoy, Arda Turan’la ilgili soru soran muhabirleri “Komiklikten öleceksiniz” diyerek tersledi.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, Arda Turan yeni bir aşka yelken açtı, Burcu Esmersoy’la arkadaşlığı sona erdi. İddiaya göre, Aslıhan Doğan’la ilişki yaşamaya başlayan Turan, sevgilisi istemediği için son dönemde sık sık buluştuğu Esmersoy’la görüşmeyi kesti. Esmersoy’u sosyal medya hesaplarından da silen genç futbolcu, ünlü sunucuyu üzdü.

Burcu Esmersoy, önceki gün Bebek’te bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi. Turan’la ilgili sorular, güzel sunucuyu sinirlendirdi. Futbolcunun yeni ilişkisi hakkında soru soran muhabirleri “Komiklikten öleceksiniz” diyerek tersleyen Esmersoy, sinirli tavırlarla aracına binip uzaklaştı.

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