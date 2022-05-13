Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, oyuncu Melis Sezen'i kıyafeti üzerinden hedef alan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'a "Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?" diye tepki gösterdi.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'in aylar önce giydiği kıyafet hakkında, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" yorumunu yaptı.

Çakar'a tepkiler yükselirken, Hazal Kaya'dan sonra Burcu Biricik de tepki gösterdi.

Biricik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!"

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