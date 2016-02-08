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Spor

Burak Yılmaz iki yöneticiyi 90 dakika boyunca görmezden geldi

Burak Yılmaz’ın düzenleyeceği basın toplantısında G.Saray yönetimini hedef alacağı ortaya çıktı

08 Şubat 2016 15:16

Galatasaray yönetiminin transferi sürecindeki tavır ve politikalarından rahatsız olan Burak Yılmaz, Arena’da izlediği Konya maçında yan locada oturan iki idareciye selam bile vermedi.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Çin’in Beijing Gouan Kulübü’ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz, Konyaspor maçını TT Arena Stadı’ndaki locasında izledi. Maç sonu, “Bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bilinen ve bilinmeyen her şeyi açıklayacağım” diyen Burak’ın yapacağı toplantının şifreleri önceki gece ise Arena’daki detayda saklı idi… Burak Yılmaz, kırgın ve kızgın olduğu G.Saraylı 2 yönetici Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer'i Arena’da 90 dakika pas geçti...

 

Toplantıda yönetimi hedef alacak

 

Yönetimin West Ham ve Çin’den gelen teklifler sırasında kendisi ile hiç konuşmadan transfere yeşil ışık yakmaları nedeniyle yönetime kırgın ve kızgın olan Burak Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında da G.Saray yönetimini hedef alacağı ortaya çıktı. Burak’ın açıklayacağı örnekler ile yönetimin ayrılık sürecindeki yaklaşımları, hamleleri ile kendisini taraftarın önüne attığını da ifade edip önemli açıklamalara imza atması bekleniyor.

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