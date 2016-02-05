Burak Yılmaz Çin'e transfer oldu!

Futbolu sarsan Çin furyasına Burak Yılmaz da katıldı. Yılmaz, Çin'in Beijing Guoan kulübüne transfer oldu.

Yıldız golcü Burak Yılmaz, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beijiing Guoan Kulübüne transfer olmak üzere.

Galatasaray ve Çin Kulüpleri arasındaki transfer görüşmeleri ise sürüyor.

Galatasaray'dan maç başı ücretleri de dahil edildiğinde yıllık 4milyon euro kazanan Burak'a, Çin Kulüplerinin şu anki teklifi ise 7 milyon Euro.

Beeijing Guoan Kulübü'nde Bursaspor'un futbolcusu Batalla forma giymişti.

Galatasaraylı oyuncu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da Burak Yılmaz'ın gidişini Twitter'dan böyle duyurdu.